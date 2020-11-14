Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Antalya'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü
Antalya'nın Elmalı ilçesinde tartıştığı komşuları tarafından bıçakla ve silahla yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
|14 Kasım 2020 12:11
|+Aa- Yazdır
Antalya'nın Elmalı ilçesinde tartıştığı komşuları tarafından bıçakla ve silahla yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
Ömer Ula (32), Karyağdı Mahallesi'nde komşuları G.S. ve D.P. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ula, komşuları tarafından önce bıçakla, ardından da silahla yaralandı.
Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan Ula, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan G.S. ile D.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ula'nın cenazesi, Elmalı ilçesinde defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı.
Kavganın, bina önüne dikilen ağaçtan çıktığı iddia edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AVM'de terk edilen bebek yurtta korumaya alındı
14 Kasım 2020 12:51
|Bursa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
14 Kasım 2020 12:40
|Ayrılmak istemeyen koca katliam yaptı
14 Kasım 2020 12:15
|Kendisini vuran saldırganının annesini böyle teselli etti: Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok
14 Kasım 2020 11:42
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 766 bini geçti
14 Kasım 2020 11:34
|Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
14 Kasım 2020 11:08
|Kanuni sondaj gemisi Zonguldak açıklarında
14 Kasım 2020 10:50
|Emine'yi öldüren sanığa savcıdan ders
14 Kasım 2020 10:34
|Karaman'da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü
14 Kasım 2020 10:33
|3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı
14 Kasım 2020 09:35