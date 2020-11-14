Ayrılmak istemeyen koca katliam yaptı
|14 Kasım 2020 12:15
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Kocaeli'nde, gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan Serap Özkan (44), 2 ay önce eşi Veysel Özkan'ı (54) terk ederek, çocukları Suat ve Onur Özkan ile birlikte ailesine ait olan İzmit'teki eve taşındı. Boşanma davası da açan Serap Özkan'ın şikayeti üzerine, şoförlük yapan Veysel Özkan hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Davanın ilk duruşması kısa bir süre önce görülürken, boşanmak istemeyen Veysel Özkan, önceki akşam konuşmak için eşinin evine gitti. Eve giren Özkan, eşinden davadan vazgeçmesini ve eve geri dönmelerini istedi.
ARKADAŞINA GİTTİ, KURTULDU
Reddedilince de yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, önce eşi Serap Özkan'a, ardından da evde bulunan oğlu Suat Özkan'a ateş etti. Ardından da aynı tüfekle hayatına son verdi. İhbar üzerine eve gelen polis, 3'ünün de öldüğünü belirledi. Çiftin küçük oğlu Onur Özkan (23) ise olaydan önce arkadaşlarıyla buluşmak için dışarıya çıktığı ve bu nedenle ölümden kurtulduğu belirlendi. Üniversite mezunu olan Suat Özkan'ın (26) bir markette çalıştığı öğrenildi. Anne Serap ve oğlu Suat Özkan, otopsilerinin ardından, Yunus Emre Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen tören sonrası Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Abbas Çakar
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