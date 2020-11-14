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Bursa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, ehliyetsiz kamyonet sürücüsünün çarptığı 8 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
|14 Kasım 2020 12:40
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Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Arslan'a (8), 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K'nin kullandığı 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.
Ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeyen çalışan Zeynep Arslan'a hızla gelen kamyonetin çarpması yer alıyor.
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