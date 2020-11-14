Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, ehliyetsiz kamyonet sürücüsünün çarptığı 8 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
 14 Kasım 2020 12:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Arslan'a (8), 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.K'nin kullandığı 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı.

Ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza çevredeki bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeyen çalışan Zeynep Arslan'a hızla gelen kamyonetin çarpması yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AVM'de terk edilen bebek yurtta korumaya alındı
14 Kasım 2020 12:51		 Ayrılmak istemeyen koca katliam yaptı
14 Kasım 2020 12:15
Antalya'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü
14 Kasım 2020 12:11		 Kendisini vuran saldırganının annesini böyle teselli etti: Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok
14 Kasım 2020 11:42
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 766 bini geçti
14 Kasım 2020 11:34		 Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
14 Kasım 2020 11:08
Kanuni sondaj gemisi Zonguldak açıklarında
14 Kasım 2020 10:50		 Emine'yi öldüren sanığa savcıdan ders
14 Kasım 2020 10:34
Karaman'da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü
14 Kasım 2020 10:33		 3 günlük bebeğini tuvalete bıraktı
14 Kasım 2020 09:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:13 - Depremde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi13:00 - Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı12:58 - Bakırköy Adliyesi'nde esnek çalışma modeli uygulanacak12:51 - AVM'de terk edilen bebek yurtta korumaya alındı12:46 - Bakan Koca, maskeyi burun altında kullananları uyardı12:41 - MSB'den Azerbaycan ordusu için özel video
12:40 - Bursa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti12:25 - EKPSS adaylarına saat uyarısı12:23 - TBMM, Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'da yaşanan ihlalleri araştırmak için çalışma başlattı12:22 - 'Elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu12:18 - Belediye personelinin kültürel gezi masrafları bütçeden karşılanabilir mi?12:15 - Ayrılmak istemeyen koca katliam yaptı
12:13 - Diyabetli her 2 yetişkinden 1'i hastalığını bilmiyor12:11 - Antalya'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü12:05 - Pazar günü çalışan berbere kesilen cezayı mahkeme iptal etti11:50 - Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu11:42 - Kendisini vuran saldırganının annesini böyle teselli etti: Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok
11:34 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 766 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?
Bakan Akar: TSK'da kadın general olacak
Denetimli Serbestlikte görevli İKM'ler dahil 7 memura rüşvetten ceza yağdı
Ayda'nın Babası : Kızım bana, Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz diyor
BioNTech CEO'su Şahin'den Trump'a yanıt: Siyasetle işimiz olmaz
Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek
340 milyar liralık altın vuruş!
ABD'de seçim krizi sürecek... Trump bırakmayacak
'Ara tatilde seyahat olursa Koronanın yayılmasıyla karşılaşabiliriz!'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurun grev yasağının olması 3
memurun borsa oynaması 3
gaziantep üniversitesi'nin vefat ilanı 2
Kendinden geçene kadar temizlik yapmak 5
doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır 5
borsa 1
sözlük yazarlarının en beğendiği fotoğraflar 3
günlük yeni hasta sayısının 3000'i geçmesi 3
duyulan en ilginç isim 10
Celladına Aşık Olmak 2
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam