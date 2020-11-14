MSB'den Azerbaycan ordusu için özel video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan ordusunun askerlerine ithafen özel bir video hazırladı
|14 Kasım 2020 12:41
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan ordusunun askerlerine ithafen özel bir video hazırladı.
MSB'nin Twitter hesabından "Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde ederek bizleri gururlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimize ve onların kahraman ordusunun kahraman askerlerine ithaf olunur." notuyla paylaşılan videoda, Türk ve Azerbaycan askerinin görüntülerine yer verildi.
Videodaki görüntülere "Komando Andı" eşlik ediyor.
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