Bakırköy Adliyesi'nde esnek çalışma modeli uygulanacak
|14 Kasım 2020 12:58
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Bakırköy Adliyesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 16 Kasım'dan itibaren esnek çalışma modeline geçilecek.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili birimlere gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda esnek çalışma modelinin uygulanacağı belirtildi.
Yazıda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı birimlerde görev yapan yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri hariç, ilgili birimlerin mevcut iş yükü, personel durumuna göre, adli/idari iş ve işlemlerde herhangi bir aksama ve gecikmeye mahal verilmeyecek sayıda personel bulundurulması şartıyla personelin birer haftalık aralıklarla esnek çalışmadan faydalandırılacağı, diğer tüm personelin mesaiye devamının sağlanacağı kaydedildi.
Yazıda şu ifadeler yer aldı:
"İlgili birimlerde fiilen görev yapan personelde Kovid-19 vakasının tespiti durumunda esnek çalışmadan faydalanan personelin ivedi şekilde göreve çağrılması, esnek çalışmadan faydalanan personelin hizmetine her zaman ihtiyaç duyulabileceğinden personelin birim amirinin bilgisi ve izni dışında il dışına çıkılmaması ve iletişim araçlarını açık bulundurması, esnek çalışma uygulaması kapsamında cumhuriyet başsavcılığımızca ilave personel görevlendirmesi yapılmayacağı ve esnek çalışma uygulamasına 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren başlanılacağı hususunda bilgi ve gereği arz/rica olunur."
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