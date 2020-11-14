Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı
MSB: Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlanıyor.
|14 Kasım 2020 13:00
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MSB: "Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlanıyor."
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