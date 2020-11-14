Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi

CHP, İzmir depreminde ve başka doğal afetlerde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin okullara verilmesi için kanun teklifi hazırladı.
 14 Kasım 2020 13:13
+Aa- Yazdır
Depremde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi

CHP, İzmir depreminde ve başka doğal afetlerde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin okullara verilmesi için kanun teklifi hazırladı.

Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

Teklif, İzmir depreminde ve yaşanabilecek başka doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin eğitim kurumlarına verilebilmesinin önünü açıyor.

Kanun teklifi ayrıca hayırseverlerin isimlerinin okullara verilmesi hükümlerine de düzenleme getiriyor. Teklifle hayırseverlerin yeni yapılacak bina ve tesislere isimlerini vermelerini, mevcut bina ve tesislere yapılan bağışlar nedeniyle okulların adının değiştirilememesini öngörüyor.

- Gerekçeden

Kanun teklifinin gerekçesinde, İzmir depreminde ve yaşanacak başka doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin de eğitim kurumlarına verilebilmesinin amaçlandığı belirtilerek "Deprem, sel, çığ, heyelan, fırtına, hortum gibi doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerimizin isimlerinin yaşatılması, ihmaller nedeniyle yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza ve geride bıraktıkları yakınlarına kamu idaresinin bir görevi olarak değerlendirilmektedir. Bu kanun teklifi, bugüne kadar yönetmelikle düzenlenen eğitim kurumlarına ad verilmesine ilişkin hükümleri bir üst norm olan kanuna taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gerekçede, teklifin, doğal afetlerde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin yaşatılmasının yanı sıra, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Albay Reşat Çiğiltepe'nin isminin bir okuldan silinmesiyle gündeme gelen, hayırseverlerin isimlerinin okullara verilmesi hükümlerine de düzenleme getirdiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM, Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'da yaşanan ihlalleri araştırmak için çalışma başlattı
14 Kasım 2020 12:23		 Yasalaşan borç yapılandırmasına ilişkin kanunun detayları
12 Kasım 2020 11:09
'Yapılandırma taksitleri 60 ay olsun'
12 Kasım 2020 10:46		 Kanun teklifi kabul edildi! Bu borçlar yapılandırılabilecek
11 Kasım 2020 23:49
İYİ Parti'den zorunlu 'bayrak asma' teklifi
11 Kasım 2020 08:15		 'Esnek çalışma'da tartışmalı iki madde geri çekiliyor
10 Kasım 2020 13:11
'Esnek Çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
07 Kasım 2020 07:52		 Yapılandırma teklifinin kapsamı genişletildi
06 Kasım 2020 08:21
İstihdam teşvikine ilişkin teklifin 10 maddesi daha kabul edildi
05 Kasım 2020 21:51		 5 partinin ortak önerisiyle deprem araştırma komisyonu kuruldu
03 Kasım 2020 19:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı14:47 - Bilim Kurulu Üyesi: 65 yaş üstü kişilerin günlük yaşamda aktif kişilerle karşılaşmaması lazım14:45 - Yakalan 4 DEAŞ'lıdan birinin 'sözde Rakka emiri' olduğu ortaya çıktı14:35 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor14:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni dönem mesajı: Seferberlik başlatıyoruz14:15 - Kovid-19 hastası için refakatçi ilanı!
14:14 - Benzine indirim geliyor14:12 - Çankırı'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti14:10 - Pegasus'tan 65 yaş üzeri yolculara bilet değişikliği14:06 - İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi14:05 - Gazeteci yazar Ahmet Kekeç koronadan vefat etti14:03 - Kahramanmaraş'ta HDP Pazarcık İlçe Başkanı gözaltına alındı
14:01 - Formula 1 kupasını TBMM Başkanı Şentop verecek13:58 - Sağlık Bakanlığı, 147 personeli ile İstanbul Park'ta göreve hazır13:50 - RTÜK Başkanı Şahin'den internetten lisanssız yayın yapan kuruluşlara uyarı13:39 - Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu13:38 - Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
13:13 - Depremde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?
Bakan Akar: TSK'da kadın general olacak
Denetimli Serbestlikte görevli İKM'ler dahil 7 memura rüşvetten ceza yağdı
BioNTech CEO'su Şahin'den Trump'a yanıt: Siyasetle işimiz olmaz
Ayda'nın Babası : Kızım bana, Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz diyor
Kola içeceği artık anlık takip edilebilecek
'Ara tatilde seyahat olursa Koronanın yayılmasıyla karşılaşabiliriz!'
340 milyar liralık altın vuruş!
ABD'de seçim krizi sürecek... Trump bırakmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günlük yeni hasta sayısının 3000'i geçmesi 3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstifayı Kabul Etmesi 2
g20 ülkeleri 1
dermess 1
father and son 3
Hepzibah Smith 1
zeyna 1
covidden dolayı maça çıkamayanların hükmen yenik sayılması 3
banka 1
İtalyanın yine kontrolden çıkması 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Körpaş 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Keskin Belediyesi 83 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam