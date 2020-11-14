Kovid-19 hastası için refakatçi ilanı!

Türkiye'de son günlerde corona virüs vakalarının yeniden günlük 2 bin 500'lü rakamlara çıkmasıyla birlikte bazı büyükşehirlerde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yer alan bir kadın grup sayfasında paylaşılan "Covid-19 hastasına refakatçi aranıyor" ilanı tepki çekti. Dahası paylaşımın altına yapılan yorumlar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Bir kadın sosyal medya kullanıcısı tarafından grup sayfasında, "Mudanya Devlet Hastanesinde Covid-19 servisinde yatan erkek hastaya refakatçi arıyoruz, yardımcı olmak ister misiniz?" diye paylaşım yapıldı.