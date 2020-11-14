Kovid-19 hastası için refakatçi ilanı!
Bursa'da bir sosyal paylaşım sitesinde, Mudanya Devlet Hastanesi pandemi servisinde tedavi gören erkek Covid-19 hastası için refakatçi ilanı paylaşıldı. Paylaşımın altına gelen yanıtlar ise tepki çekti.
|14 Kasım 2020 14:15
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Türkiye'de son günlerde corona virüs vakalarının yeniden günlük 2 bin 500'lü rakamlara çıkmasıyla birlikte bazı büyükşehirlerde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yer alan bir kadın grup sayfasında paylaşılan "Covid-19 hastasına refakatçi aranıyor" ilanı tepki çekti. Dahası paylaşımın altına yapılan yorumlar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.
Bir kadın sosyal medya kullanıcısı tarafından grup sayfasında, "Mudanya Devlet Hastanesinde Covid-19 servisinde yatan erkek hastaya refakatçi arıyoruz, yardımcı olmak ister misiniz?" diye paylaşım yapıldı.
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