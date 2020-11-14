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RTÜK Başkanı Şahin'den internetten lisanssız yayın yapan kuruluşlara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin: Son duyurumuza istinaden 'Deezer' da lisans müracaatını yaptı. Başvuru yapmayan diğer kuruluşların kısa süre içerisinde işlemlerini başlatmaları gerektiğini hatırlatıyorum
 14 Kasım 2020 13:50
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RTÜK Başkanı Şahin'den internetten lisanssız yayın yapan kuruluşlara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, web tabanlı bir müzik yayını servisi olan Deezer'ın lisans müracaatını yaptığını belirterek, başvuru yapmayan diğer kuruluşların kısa süre içerisinde işlemlerini başlatmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internetten isteğe bağlı yayıncılık yapan yerli ve yabancı kuruluşların lisanslama süreçlerinin devam ettiğine işaret ederek, "Son duyurumuza istinaden 'Deezer' da lisans müracaatını yaptı. Başvuru yapmayan diğer kuruluşların kısa süre içerisinde işlemlerini başlatmaları gerektiğini hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

RTÜK tarafından 9 Kasım tarihli duyuruyla internet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığı tespit edilen sitelerin url adresleri paylaşılmış, lisans başvurusunda bulunmayan veya başvuru yapmadığı halde yayın hizmetlerine son vermeyen kuruluşlar hakkında erişimin engellenmesi talebinde ve suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmişti.
Anadolu Ajansı
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