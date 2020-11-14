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Kahramanmaraş'ta HDP Pazarcık İlçe Başkanı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, Pazarcık HDP İlçe Başkanı Naci Kızıler gözaltına alındı.
 14 Kasım 2020 14:03
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Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, Pazarcık HDP İlçe Başkanı Naci Kızıler gözaltına alındı.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Pazarcık ilçesinde PKK/KCK yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla HDP İlçe Başkanı Naci Kızıler (33) ilçeye bağlı Memişkahya köyündeki ikametine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kızıler'in ikametinde ve HDP İlçe Başkanlığı'nda yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kızıler, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı
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