İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatları, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Yelken Yarışları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
|14 Kasım 2020 14:06
|+Aa- Yazdır
Yapılan duyuruya göre, 13.30 Üsküdar-Ortaköy, 13.45 Ortaköy-Üsküdar, 14.00 Üsküdar - Ortaköy, 14.15 Ortaköy-Üsküdar, 15.00 Üsküdar - Ortaköy, 15.15 Ortaköy-Üsküdar, 15.25 Çengelköy-İstinye, 16:15 Emirgan-Arnavutköy, 16.50 Arnavutköy-İstinye ve 17.40 İstinye-Çengelköy ve seferleri iptal edildi.
Ayrıca kısa Boğaz turu seferlerinin de gerçekleştirilemediği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu Üyesi: 65 yaş üstü kişilerin günlük yaşamda aktif kişilerle karşılaşmaması lazım
14 Kasım 2020 14:47
|Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
14 Kasım 2020 14:35
|Kovid-19 hastası için refakatçi ilanı!
14 Kasım 2020 14:15
|Çankırı'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
14 Kasım 2020 14:12
|Gazeteci yazar Ahmet Kekeç koronadan vefat etti
14 Kasım 2020 14:05
|Bakırköy Adliyesi'nde esnek çalışma modeli uygulanacak
14 Kasım 2020 12:58
|Bakan Koca, maskeyi burun altında kullananları uyardı
14 Kasım 2020 12:46
|Diyabetli her 2 yetişkinden 1'i hastalığını bilmiyor
14 Kasım 2020 12:13
|Sokakta sigara içme yasağı sigaradan kurtulmak için fırsat
14 Kasım 2020 12:00
|İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor
14 Kasım 2020 10:29