Benzine indirim geliyor
Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litresinde pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
|14 Kasım 2020 14:14
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Dolar/TL'deki sert düşüşün, akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, benzinin litre fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
İndirim pompa fiyatlarına yansıyacak
Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,97 TL, Ankara'da ve İzmir'de 7,03 TL seviyesinde bulunuyor.
Bayiler ve ilçeler arasında fiyatlar az da olsa değişebiliyor.
Kaynak: Haber Global
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