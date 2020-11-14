Benzine indirim geliyor

Dolar/TL'deki sert düşüşün, akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, benzinin litre fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirim pompa fiyatlarına yansıyacak

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,97 TL, Ankara'da ve İzmir'de 7,03 TL seviyesinde bulunuyor.

Bayiler ve ilçeler arasında fiyatlar az da olsa değişebiliyor.

Kaynak: Haber Global