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Bilim Kurulu Üyesi: 65 yaş üstü kişilerin günlük yaşamda aktif kişilerle karşılaşmaması lazım

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "65 yaş üzerindeki kişilerin, özellikle çalışan, okula giden, iş hayatının ve günlük yaşamın içinde daha aktif olan kişilerle karşılaşmaması lazım" dedi.
 14 Kasım 2020 14:47
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Bilim Kurulu Üyesi: 65 yaş üstü kişilerin günlük yaşamda aktif kişilerle karşılaşmaması lazım

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, bazı illerde 65 yaş ve üzerindekiler için alınan kısıtlama kararlarını değerlendirdi. Doç. Dr. Kayıpmaz, acil serviste klinik olarak kötü vaziyette izledikleri hastaların büyük çoğunun 65 yaş üzerindeki kişiler ve ek hastalıkları olan kişiler olduğunu söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Elbette genç hastalarımızdan da hastalığı kötü durumlarda atlatanlar var.

Ama oran olarak baktığınızda 65 yaş ve üstü kişilerin Covid-19'u daha ağır atlattığını görüyoruz. Hatta daha çok yoğun bakıma yattığını, ağır hasta sayısının 65 yaş ve üstü yaş grupta daha yüksek olduğunu görüyoruz. Demek ki bizim incinebilir grubumuz; kronik hastalıkları olan kişiler, 65 yaş üzerindeki kişiler. 65 yaş üzerindeki kişilerin özellikle çalışan, okula giden, iş hayatının ve günlük yaşamın içerisinde daha aktif olan kişilerle aynı anda karşılaşmaması lazım" diye konuştu.

Prof. Bengi Başer: Türkiye'de salgın tsunami gibi, artık 14 günlük bir kapanma da yetmeyebilir Ankara için genellikle saat 07.30'dan 09.30'a kadar toplu taşımada yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Doç. Dr. Kayıpmaz, "Akşamları da 16.00'da başlar; 18.30-19.00'a kadar toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam eder. İnsan hareketliliği, işe gidip gelen insanlar, dolayısıyla bu saatlerde fazladır. Doğal olarak insanların dolaşımda aktif olduğu saatlerin yoğun olduğu dönemde 65 yaş ve üstü insanlarımızı korumaya yönelik olarak alınmış olan kararlar yerindedir" dedi.

Gençlere uyarı

Doç. Dr. Kayıpmaz, evde büyüklerle birlikte yaşayan genç bireylere de uyarılarda bulunarak, "Riskli hareketlerden kaçınmalılar. Maskelerini burnu ve ağzı kapatacak şekilde toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde kullanmalılar. Kişi dışarıda eğer riskli bir davranışta bulunmuş ise daha sonra evde kendini mutlaka o hassas, incinebilir gruptaki kronik rahatsızlıkları olan ve 65 yaş üstü bireylerden izole etmek durumunda. Sosyalliğini kısıtlaması gerekiyor. Bu noktada da iş yaşantısında, sosyal yaşantıda aktif olan kişilerin eve gittiklerinde eğer büyüklerini hastalığa götürebilecekleri riskli bir ortamda bulunma durumları var ise mutlaka izole olmaları gerekiyor ki evdeki yaşlılara bu hastalığı dışarıdan taşıyıp götürmesinler. Onların da korunmasını bu şekilde sağlayabilirler. Farkında olmadan veya istemeden yapmış olduğumuz hastalığın bulaşması açısından riskli her davranışı 1 hafta, 10 gün, 14 gün sosyalleşmeyi kısıtlayarak telafi etmemiz gerekiyor. Burada da özellikle toplu bulunan alanlar, kapalı alanlar çok önemli. Kişiler buradan kendilerini bu dönemde özellikle uzak tutmak durumundalar ki virüsün yayılma şansı olmasın" diye konuştu.
DHA
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