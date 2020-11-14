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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Sis bulutu arasında kalan Bolu Dağı'nın oluşturduğu kartpostallık görüntü drone ile görüntülendi
 14 Kasım 2020 14:35
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu Düzce kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Düzce bölümünde etkili olan sağanak ve sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Sisin etkili olduğu Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bazı sürücülerin araçlarının flaşörlerini yakarak yollarına devam ettiği gözlemlendi.

Bölgede ring halinde bulunan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

- Sis bulutlarının oluşturduğu görüntü hayran bıraktı

Öte yandan, sis bulutları arasında kalan güzergahta güzel görüntüler oluştu.

Sürücüler, hayran bırakan manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı buldu.

Yamaçları kaplayan yoğun sis, drone ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı
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