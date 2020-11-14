Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü öldü, 4 kişi yaralandı.
|14 Kasım 2020 15:00
|+Aa- Yazdır
Trabzon'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü öldü, 4 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde Deniz Köse'nin (28) kullandığı 34 LU 6872 otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden Köse'nin cesedi ile araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
14 Kasım 2020 13:39
|Yıldırım-2 Cilo/Oğul Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
14 Kasım 2020 13:38
|AVM'de terk edilen bebek yurtta korumaya alındı
14 Kasım 2020 12:51
|Bursa'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
14 Kasım 2020 12:40
|Ayrılmak istemeyen koca katliam yaptı
14 Kasım 2020 12:15
|Antalya'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü
14 Kasım 2020 12:11
|Kendisini vuran saldırganının annesini böyle teselli etti: Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok
14 Kasım 2020 11:42
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 766 bini geçti
14 Kasım 2020 11:34
|Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası
14 Kasım 2020 11:08
|Kanuni sondaj gemisi Zonguldak açıklarında
14 Kasım 2020 10:50