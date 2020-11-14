Hasta sayısı artmaya devam ediyor... Sayı 3 bin 100'ü geçti

Sağlık Bakanlığı 14 Kasım 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 423 oldu, son 24 saatte 2 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 351 bin 102'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin. http://' ifadelerini kullandı.

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