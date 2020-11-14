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Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi bünyesinde oluşturulan, toplam 223 adayın başvurduğu Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı üç gün sürecek
 14 Kasım 2020 15:19
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Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) bugün başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, elektronik ortamda hazırlanan ve Türk İşaret Dili yeterliliğini ölçmeyi hedefleyen sınav, bugünden itibaren 3 gün sürecek.

Dil bilgisi, Türk İşaret Dili (TİD) Türkçe çeviri soruları, hikaye üretme ve resim betimleme gibi başlıkların yer aldığı, 5 oturum olarak düzenlenecek sınav, "kavrama" ve "üretim" olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Toplam 223 adayın başvurduğu sınava katılanların Türk İşaret Dili yeterlilikleri, "A1, A2; B1, B2; C1, C2" seviyelerinde belgelendirilecek.

Açıklamada, ayrıca sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek sınavda süre göz önünde bulundurularak bütün bilgisayarların kontrol edildiği, her salonda aday sayısının 2 katı kadar bilgisayar hazırlandığı da aktarıldı.
Anadolu Ajansı
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