Belediye başkanı ve 4 personeli koronavirüse yakalandı
|14 Kasım 2020 15:29
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Bilecik'in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve 4 personelinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.
İnhisar Belediye Başkanlığında bir belediye personelimizin PCR testinin pozitif çıkması üzerine, tedbir amaçlı olarak yapılan testler sonrasında Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve 4 personelinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Konu sonrası bir açıklamada bulunan İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Başkanımızın ve belediye personelimizin, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını rabbimizden niyaz ediyorum. İnşallah en kısa zamanda kaldığımız yerden İnhisar'a hizmet yolunda mücadelemize devam edeceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ricamız, özellikle maske ve mesafe kuralına riayet etmeleridir. Zorunlu olmadıkça bir araya gelmekten kaçınmalarıdır. Ev ziyaretleri, akraba ziyaretleri vb. bir araya gelinen sosyal aktivitelerden uzak durmalarıdır. Devletimizin verdiği büyük mücadeleye destek olmak için ve bu hastalıktan korunmak için her şey elimizde. Havaların soğumasıyla vaka sayısı tüm Türkiye'de olduğu gibi maalesef ilçemizde de artış göstermektedir. Henüz 10 gün öncesine kadar tek bir vakamız bile yoktu. Bunu hep beraber tekrar başarabiliriz" dedi.
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