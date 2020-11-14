Bakan Selçuk'tan 'Müfettişlik içimde kalmış' paylaşımı
|14 Kasım 2020 15:45
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir okulda sınıfın kapısını aralayıp, içeri girerken, arkasından çekilen fotoğrafını Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Selçuk, mesajında, "Eğitim alanında öğrenci oldum, öğretmen oldum, akademisyenlik yaptım, Bakan oldum. Müfettişlik içimde kalmış. :) Bir sınıfın kapısını bir sürprizle tıklatıp 'girebilir miyim?' dediğimde öğrencilerin ve öğretmenin 'aaa' deyişlerindeki samimiyeti hissetmeyi çok seviyorum" dedi.
Eğitim alanında öğrenci oldum, öğretmen oldum, akademisyenlik yaptım, Bakan oldum. Müfettişlik içimde kalmış. :) Bir sınıfın kapısını bir sürprizle tıklatıp "Girebilir miyim?" dediğimde öğrencilerin ve öğretmenin "Aaa..." deyişlerindeki samimiyeti hissetmeyi çok seviyorum. pic.twitter.com/gmI6oRkrcvZiya Selçuk (@ziyaselcuk) November 14, 2020
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