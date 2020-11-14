CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi
|14 Kasım 2020 15:47
|+Aa- Yazdır
CHP Alanya ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyesi ve Demirtaş belde belediyesi eski başkanı Mustafa Aras (65), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mustafa Aras, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan Aras, durumu ağırlaşınca 7 Kasım günü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aras, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
'DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ'
CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, "Yönetim kurulu üyemiz, çalışkanlığı, bilgi ve birikimiyle bizlere öncü ve destek olan çok değerli partilimiz, Demirtaş belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve milli eğitimde aldığı görevlerle Alanya'ya büyük hizmetler yapmış olan Mustafa Aras'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.
Mustafa Aras, Alanya Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra Demirtaş belde belediyesi başkanlığı görevi yapmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
14 Kasım 2020 16:41
|Koronavirüsün nörolojik sorunlara yol açtığı ortaya çıktı
14 Kasım 2020 16:13
|'2021'in ilk yarısında aşılar kullanılmaya başlanacak'
14 Kasım 2020 15:43
|Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor
14 Kasım 2020 15:31
|Belediye başkanı ve 4 personeli koronavirüse yakalandı
14 Kasım 2020 15:29
|Bilim Kurulu Üyesi: 65 yaş üstü kişilerin günlük yaşamda aktif kişilerle karşılaşmaması lazım
14 Kasım 2020 14:47
|Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
14 Kasım 2020 14:35
|Kovid-19 hastası için refakatçi ilanı!
14 Kasım 2020 14:15
|Çankırı'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
14 Kasım 2020 14:12
|İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
14 Kasım 2020 14:06