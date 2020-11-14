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2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüsün nörolojik sorunlara yol açtığı ortaya çıktı

Bir araştırma, koronavirüs (Covid-19) hastalarının yüzde 20'sinin iyileştikten sonra zihinsel rahatsızlar yaşadığını ortaya çıkardı.
 14 Kasım 2020 16:13
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Koronavirüsün nörolojik sorunlara yol açtığı ortaya çıktı

Tıp dergisi Lancet Psychiatry'de yayımlanan bir araştırma, koronavirüs hastalarının yüzde 20'sinin iyileştikten sonra zihinsel rahatsızlıklar yaşadığını gösterdi. ABD'de koronavirüs teşhisi konmuş 62 binden fazla kişinin kayıtlarının incelendiği araştırmada, teşhis konulduktan sonraki 90 gün içerisinde görülen en yaygın rahatsızlıkların anksiyete, depresyon ve uykusuzluk olduğu gözlemlendi.

İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü olan Paul Harrison, "İnsanlar koronavirüsten kurtulanların daha büyük zihinsel sağlık sorunları yaşayabileceğinden endişeleniyorlar ve bulgularımız bunun muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi.
DHA
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