HDP'nin yapımını engellemeye çalıştığı camiler ibadete açılıyor

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde dönemin HDP'li Büyükşehir Belediyesince engellenmeye çalışılan ancak itiraz sonucu yapımına yeniden başlanan 5 caminin inşaatında sona gelindi.

Dönemin HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimince, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için alınan meclis kararının ardından, Diyarbakır Valiliğinin itirazıyla kararın yürütmesinin durdurulmasıyla yeniden inşasına başlanan camilerin gelecek yıl hizmete girmesi bekleniyor.

Vatandaşların talebi üzerine, çalışmaları süren bazı camilerin tamamlanan bölümlerinde ibadet yapılıyor.

"Mahalle sakinleri büyük sıkıntı yaşamıştı"

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir, AA muhabirine, birçok medeniyete beşiklik yapan kentin farklı medeniyetleri ve inançları barındırdığı için dünyadaki nadir şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Şehrin tıpkı Mekke, Medine, Şam ve Kudüs gibi cami merkezli inşa edildiğini belirten Gökdemir, bu anlamda Sur ilçesinin Türkiye'nin en çok caminin inşa edildiği yerlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Diyarbakır'ın en modern ilçelerinden Kayapınar'da önceki yıllarda cami ile ilgili sıkıntıların yaşandığına işaret eden Gökdemir, ilçenin HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir döneminde imara açıldığına değinerek, imar planında camilere yer verilmediğini savundu.

Gökdemir, imar kanununa göre bir yer inşa edilirken yeşil alan, sağlık ve eğitim kuruluşunun yanı sıra yürüme mesafesi olan 500 metrede bir caminin imarda yer verilmesi gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"HDP'li belediye imar çalışması yaparken ideolojik davranmış, cami düşmanlığı yapmıştı, imar çalışmasında camilere yer vermemişti. Tüm kurumlar itiraz etmişlerdi ve sağlık, eğitim ve park bahçelerde tüm kurumlara uygun olarak inşa çalışması yapılmıştı. Fakat HDP'den milletvekili olan zamanın müftüsü, camilerin olmayışından dolayı belediyeye, imara itiraz etmemişti. Ezansız, camisiz, mihrapsız, minbersiz olan mahalle sakinleri büyük sıkıntı yaşamıştı."

O süreçte ezan okunmadığı için vatandaşların namaz kılma noktasında büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Gökdemir, cuma namazı için yaklaşık 10 kilometre uzaktaki camilere gitmek zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Belediyeye halkın büyük tepkisinin olduğunu anlatan Gökdemir, sivil toplum kuruluşu olarak bunun bir an önce düzeltilmesi için çağrıda bulunmalarına rağmen belediyenin çağrılarına cevap vermediğini vurguladı.

Gökdemir, "Zamanın kayyumu olan vali bu bölgede ihtiyaca binaen camiler için imar ruhsatı verdi. Halk camisine sahip çıktı ve inşa etti. Caminin inşası devam ediyor. Halkımızın camilerine sahip çıkmasını ve tamamlanması için destek vermelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Camilerimizin yapımı için herkesten destek bekliyoruz"

Diyarbakır Din Hizmetleri Derneği Başkanı Mehmet Sezai Saylık da HDP'li belediyenin meclis kararıyla cami alanının yeşil alan olarak değiştirildiğini, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisiyle geri adım atıldığını, Valiliğin de kararı durdurduğunu anımsattı.

Vatandaşların cami yapımının engellenmesi kararını kabul etmediğinin altını çizen Saylık, "Bu camilere halk sahip çıktı. Daha önce HDP engel çıkarmıştı ancak vatandaşlar tepki gösterdi. Kayapınar'ın nüfusu 400 bine yakın ve bu nüfusa göre cami ihtiyacı çok fazla. Camilerimizin yapımı için herkesten destek bekliyoruz. Alt katta geçici olarak mescit yaptık. Namazlarımızı orada kılıyoruz. Bir an önce üst katın da bitmesi için destek bekliyoruz." diye konuştu.

Kent sakinlerinden 64 yaşındaki Mensur Erdoğan ise daha önce ikamet ettiği mahallede cami bulunmadığından ibadet için çok zorlandıklarını dile getirdi.

"Çok şükür cami yapılıyor. İnşaatı süren caminin bazı bölümlerinde ibadet yapabiliyoruz. Evime yakın, rahatça gelip namazımızı kılıyoruz. Eskiden namaz için kilometrelerce uzaktaki Hazreti Ali Camisi'ne gidiyordum. Çok şükür burası evimizin önü, yaşlı, genç gelip burada namazımızı kılıp sohbetimizi yapıp evimize gidiyoruz. Çok şükür gönlümüz rahat." diyen Erdoğan, geçen yıl cami inşaatının durdurulmasına çok üzüldüklerini söyledi.

Erdoğan, "İncindik, üzüntüden yatamıyorduk. Çok şükür Müslümanız, bunun karşısında durulmaması gerekirdi, nasıl camiye karşı durulur? Onların da camiye destek vermeleri gerekirdi. Onlar yanlış yaptı ama herhalde pişman oldular." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, merkez Kayapınar ilçesindeki 5 alan imar planında cami inşaatı için belirlenmişti. Ancak, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için 21 Haziran'da belediye meclisi kararı alınmıştı.

Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisinin bu kararının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması talebiyle Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkemeye sunulan dilekçede, imar planındaki sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesinin ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eş değer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği vurgulanarak, meclis kararı ile imar planı değişikliğine gidilerek dini tesis alanının kaldırılması karşısında aynı bölgede eş değer yeni bir alanın dini tesis alanı olarak ayrılmamış olmasının, verilen kararın kanuna aykırılığını ortaya koyduğu belirtilmişti.

Yürütmenin durdurulması kararının ardından camilerin yapımına başlanmıştı.