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2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bir dizide daha 3 oyuncu koronavirüse yakalandı

Menajerimi Ara dizisinde koronavirüs paniği yaşandı. Menajerimi Ara dizisinde 3 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
 14 Kasım 2020 16:53
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Bir dizide daha 3 oyuncu koronavirüse yakalandı

Tv100'ün haberine göre, 'Saygı' dizisinin ardından 'Yeni Hayat' dizisi ve 'Gönül Dağı' dizisi setlerinden koronavirüs haberleri gelmişti.

Son olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında rol alan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu kez de Menajerimi Ara dizisinden kötü haber geldi.
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