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İki aracın çarpıştığı yere giden itfaiye eri zor anlar yaşadı

Bolu'da köprüden uçan otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmaya giden itfaiye eri, kazazedelerden birinin kuzeni olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Kuzenini ekip arkadaşlarıyla birlikte kurtaran itfaiye eri "Kuzenimi fark edince 'inşallah o değildir' dedim, tanıdığına müdahale etmek çok zor" ifadelerinde bulundu.
 14 Kasım 2020 17:01
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İki aracın çarpıştığı yere giden itfaiye eri zor anlar yaşadı

Kaza, dün gece yarısı saat 01.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Kuruçay mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Metehan Özçelik idaresindeki 14 DM 755 plakalı otomobil ile Hüseyin Sarıkaya yönetimindeki 35 AS 538 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak art arda Kuruçay köprüsünün korkuluklarına çarpıp, 4 metre yükseklikten düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

2 otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, Metehan Özçelik ile beraberindeki İsmail Ertem ve diğer aracın sürücüsü Hüseyin Sarıkaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ KUZENİ ÇIKTI

Otomobilde sıkışan Metehan Özçelik ve İsmail Öztürk'ün yardımına Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi koştu. Ekipte görevli Çağatay Depe, yaralılardan birinin kuzeni Metehan Özçelik, olduğunu görünce şok yaşadı. Depe, durumunun iyi olduğunu öğrendiği kuzenini meslektaşlarıyla sıkıştığı yerden kurtardı.

Özçelik ile İsmail Ertem ve ağır yaralı olan Hüseyin Sarıkaya, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

"ALLAH'IM İNŞALLAH O DEĞİLDİR"

Depe, kuzenini kaza yapan otomobilde görünce büyük şok yaşadığını ifade ederek, "Arabalar tanınmayacak haldeydi. Görünce tanıyamadım. Normalde plakasını bile bildiğim bir otomobil fakat tanıyamadık. Müdahaleye başladık. Müdahale sırasında yaralılardan birinin kuzenim Metehan olduğunu fark ettim. Tam tanıyamadım, dua ettim; 'Allah'ım İnşallah o değildir' dedim. Yüzünü görünce Metehan olduğunu fark ettim. 'Merak etme ben seni çıkaracağım. Neren ağrıyor?' dedim. 'Bacağım ağrıyor' dedi. Sağ bacağı sıkışmıştı. Onu ekip arkadaşlarımızla çıkarttık" dedi.

"O BENİM CANIMDAN ÖTE AĞABEYİM"

İnsanın tanıdığı birini kurtarmasının daha zor olduğunu belirten Depe, "Metehan olduğunu öğrendiğimde 10 saniye şok yaşadım. Ama iyi olduğunu görünce rahatladım. Sürekli bu şekilde kazalara gidiyoruz. Zor bir iş yapıyoruz. Sıkışmış insanları kurtarmak zor bir iş. Ama tanıdığınız birinin olması daha zor bir şey. Belki bir dakika önce beraber olduğunuz insan olabilir. Bir gün önce mesajlaşmıştık. Bir gün sonra onu bu şekilde görünce çok kötü oldum. Ama yine de işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Onu da araçtan çıkardıktan sonra ambulansla gittikten sonra durumun şokunu fark ettim. Çünkü o benim canım, canımdan öte bir ağabeyim. Olayın ardından sakinleşmeye çalıştım. Çok zordu" diye konuştu.
DHA
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