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O ilde, ekmek zammı geri alındı

Edirne'de fırınlarda 6 Kasım'dan bu yana 2 liraya satılan ekmek, eski fiyatı olan 1,5 liradan satılacak.
 14 Kasım 2020 17:42
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O ilde, ekmek zammı geri alındı

Edirne'de fırınlarda 6 Kasım'dan bu yana 2 liraya satılan ekmek, eski fiyatı olan 1,5 liradan satılacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyede kendisini ziyaret eden Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz ve fırıncıları dinledi.

Gürkan, fırıncılarla görüşmesinin ardından Belediye Meclis Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, fırıncı esnafının bir kısmının Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na bir kısmının ise Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine üye olduğunu söyledi.

Fırıncıların üye oldukları odalara fiyat talebinde bulunabildiğini belirten Gürkan, "Türkiye'de belediyelerin ekmek fiyat tarifesiyle ilgili bir yetkisi yok. Belediyeler 'ekmek fiyatı şu kadar olacak' ya da 'olmayacak' diye bir yetkiye sahip değil. Bu fiyatı her ilde esnaf odası ve ticaret odası belirler. Bizim belediyeler olarak denetim yetkimiz var. Fiyat tarifesi, gramaj ve hijyen denetim yetkimiz var. Bu denetimleri de yapıyoruz." diye konuştu.

Odaların, fırıncıların fiyat talebine 30 gün içinde cevap vermeyerek sürüncemede bıraktığını savunan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bir boşluğa düşmüştür arkadaşlarımız. Asıl sıkıntı budur. Fırıncılar pandemi döneminde de hiç bir itirazda bulunmadan Edirne'de 300'den fazla personel ve 120'den fazla kendi araçlarıyla, yakıtını ve personel giderlerini karşılayarak, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde kapı kapı dolaşarak ekmeklerini dağıttılar. Ekmek Türk milleti için kutsaldır, hem dinimiz açısından kutsaldır hem de hepimizin karnını doyurduğu temel besin maddesidir ekmek. Ekmek fiyatı bütün ülkelerde özellikle Türkiye'de belirleyici kriteridir. Fırıncı arkadaşlarımızın yaptığı çalışmayla bugün baktığımızda 210 gram ekmeğin maliyeti 2 lira 17 kuruş."

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Gürkan, "Fırıncı esnafı fiyat artışı alır, almaz o tabi ki bağlı oldukları odaların vermesi gereken bir karar. Fırıncı esnafının talebinin sürüncemede bırakılması da doğru bir tavır değil. Valimizin ve benim taleplerim ve ricalarımla fırıncı esnafımız 6 Kasım'dan bu yana sürdürmüş olduğu fiyat politikasını terk ederek bugün itibariyle il genelinde 6 Kasım öncesindeki resmi fiyat tarifesine uyarak şu an itibariyle 1,5 liradan ekmek satışlarına dönmüştür. Biz belediye ve Valilik olarak esnafımızın yasal süreçlerinin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Fırıncılar Derneği Başkanı Canbaz da ekmek zammından sonra fırıncıların suçlu ilan edildiğini ifade etti.

Maliyetlerinin arttığını aktaran Canbaz, fiyat güncellemesi ile ilgili 4 ay önce bağlı bulundukları odalara başvurduklarını ancak odaların fiyat güncellemesinden kaçındığını iddia etti.

Belediye Başkanı Gürkan'ın daveti üzerine toplandıklarını anlatan Canbaz, "Konuyla ilgili bir uzlaşmaya varılmıştır. Burada bizi en çok zora sokan bağlı bulunduğumuz ticaret odası ve esnaf odasıdır. Esnafının yanında durmayan iki başkan, devamlı bizi kötülediler bunun neticesinde halkla, devletle bizi karşı karşıya bıraktılar." diye konuştu.

Girdi maliyetleri nedeniyle ekmeğe zam getirdiklerini söyleyen Canbaz, "Sayın Belediye Başkanım ve Valimin bu süreçte yanımızda olduğunu da biliyorum. Bu süreci hep beraber en kısa zamanda aşacağız. Bu, dediğim gibi fırıncının son fedakarlığıdır." dedi.
Anadolu Ajansı
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