Koronavirüsü yenmeyi başaran kadın zatürreye yenildi
|14 Kasım 2020 18:24
|+Aa- Yazdır
Denizli'de korona virüsü yenen anne adayı, tedavi sırasında zatürre hastalığına yakalanınca hayatını kaybetti. Anne karnında bulunan 7 aylık bebeği ise doktorlar tarafından sezaryanla alınarak, hayata tutunması için kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.
Olay, Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki N.Ö. isimli kadın, korona virüs şüphesiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan korona virüs testi sonucu pozitif çıkan 7 aylık hamile genç kadın, tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden genç kadın, korona virüsü yenmeyi başardı. Anne adayı olmak için hazırlanan kadın iddialara göre, tedavi sırasında zatürre hastalığına yakalandığı belirtildi.
Aniden fenalaşan genç anne adayı hayatını kaybetti
Öte yandan, 1 yıllık evli olduğu öğrenilen hamile anne adayı N.Ö. tedavi sırasında aniden fenalaşarak ameliyata alındı. Tüm müdahalelere rağmen anne kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının 7 aylık bebeği ise sezaryan yardımıyla alınırken, bir süre kuvözde tutulacağı öğrenildi. 23 yaşındaki kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Anne N.Ö ise bugün Serinhisar Mezarlığında toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bilim Kurulu üyesi : Ciddi sorunlar yaşanabilir! Kısıtlamalar gelebilir...
14 Kasım 2020 19:46
|Tuzla Belediye Başkanı'ndan Hamilton'a esprili cevap
14 Kasım 2020 19:08
|AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı
14 Kasım 2020 19:04
|İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi
14 Kasım 2020 18:31
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
14 Kasım 2020 16:41
|Koronavirüsün nörolojik sorunlara yol açtığı ortaya çıktı
14 Kasım 2020 16:13
|CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi
14 Kasım 2020 15:47
|'2021'in ilk yarısında aşılar kullanılmaya başlanacak'
14 Kasım 2020 15:43
|Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor
14 Kasım 2020 15:31
|Belediye başkanı ve 4 personeli koronavirüse yakalandı
14 Kasım 2020 15:29