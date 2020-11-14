Koronavirüsü yenmeyi başaran kadın zatürreye yenildi

Denizli'de korona virüsü yenen anne adayı, tedavi sırasında zatürre hastalığına yakalanınca hayatını kaybetti. Anne karnında bulunan 7 aylık bebeği ise doktorlar tarafından sezaryanla alınarak, hayata tutunması için kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki N.Ö. isimli kadın, korona virüs şüphesiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan korona virüs testi sonucu pozitif çıkan 7 aylık hamile genç kadın, tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden genç kadın, korona virüsü yenmeyi başardı. Anne adayı olmak için hazırlanan kadın iddialara göre, tedavi sırasında zatürre hastalığına yakalandığı belirtildi.

Aniden fenalaşan genç anne adayı hayatını kaybetti

Öte yandan, 1 yıllık evli olduğu öğrenilen hamile anne adayı N.Ö. tedavi sırasında aniden fenalaşarak ameliyata alındı. Tüm müdahalelere rağmen anne kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının 7 aylık bebeği ise sezaryan yardımıyla alınırken, bir süre kuvözde tutulacağı öğrenildi. 23 yaşındaki kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Anne N.Ö ise bugün Serinhisar Mezarlığında toprağa verildi.