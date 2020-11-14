e-YDS 2020/12 İngilizce sonuçları açıklandı
2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/12 İngilizce) Sonuçları Açıklandı
|14 Kasım 2020 18:26
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2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/12 İngilizce) sonuçları açıklandı.
14 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 14 Kasım 2020 tarihinde saat 18.10'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
e-YDS 2020/12 (İngilizce) Sınav Sonuçlarıe-YDS 2020/12 (İngilizce) Sınav Sonuçları
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