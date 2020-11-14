Tuzla Belediye Başkanı'ndan Hamilton'a esprili cevap
|14 Kasım 2020 19:08
|+Aa- Yazdır
Dünya'nın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1, 9 yıl aranın ardından İstanbul'da başladı. Tuzla Intercity İstanbul Park'ta sıralama turları, şiddetli yağış nedeniyle durduruldu. Daha sonra Tuzla Belediyesi yol süpürme aracı, ara verilen sıralama turlarının yeniden başlaması için pisti kurutma çalışmalarına başladı. Temizlik aracını pistin birinci virajının başında gören izleyiciler ise 'Birinci viraja ulaşan tek araç' yorumunu yaptı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaşanan görüntülere esprili bir şekilde değerlendirerek sosyal medya hesabı Twitter üzerinden o anları paylaştı; "Lewis Hamilton, bak işine kardeşim" yorumunda bulundu.
FORMULA 1 RESMİ HESAPLARINDAN TUZLA BELEDİYESİ MESAJI
Formula 1 organizasyonunun resmi sosyal medya hesapları, Tuzla Belediyesi'nin yol süpürme aracının birinci virajdaki fotoğrafını paylaştı. Resmi hesap, "Geç katılımcı Pole pozisyonu için ortaya çıktı" yorumunu yaptı.
Formula 1'in şampiyon takımlarından ve sezonun takımlar sıralamasının ilk sırasında bulunan Mercedes AMG Petronas takımının sosyal medya hesabından ise, "Bugün birinci viraja ulaşan tek kişi o" yorumunu yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilim Kurulu üyesi : Ciddi sorunlar yaşanabilir! Kısıtlamalar gelebilir...
14 Kasım 2020 19:46
|AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı
14 Kasım 2020 19:04
|İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi
14 Kasım 2020 18:31
|Koronavirüsü yenmeyi başaran kadın zatürreye yenildi
14 Kasım 2020 18:24
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
14 Kasım 2020 16:41
|Koronavirüsün nörolojik sorunlara yol açtığı ortaya çıktı
14 Kasım 2020 16:13
|CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi
14 Kasım 2020 15:47
|'2021'in ilk yarısında aşılar kullanılmaya başlanacak'
14 Kasım 2020 15:43
|Öğrenciler ne maske takıyor, ne de yasağı dinliyor
14 Kasım 2020 15:31
|Belediye başkanı ve 4 personeli koronavirüse yakalandı
14 Kasım 2020 15:29