İzmir BB, maden mühendisini, yazılım müdürü yaptı
|14 Kasım 2020 19:08
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Siyasete girdiğin günden bu yana birçok partide yer alan Yaşar Okuyan'ın son durağı CHP oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın bizzat rozetini taktığı Yaşar Okuyan, bir dönem Muharrem İnce'ye karşı sert açıklamalarıyla adından söz ettirdi.
Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu göstermek için Muharrem İnce'ye karşı ağır ifadeler kullanan Yaşar Okuyan, eşinin başladığı görev nedeniyle yeniden gündemde.
YAZILIM MÜDÜRÜ OLDU
Yeni Asır Gazetesinde yer alan habere göre; Yaşar Okuyan'ın 2012 yılında evlendiği kendisinden 27 yaş küçük olan eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ÜNİBEL A.Ş'de yazılım müdür oldu.
MADEN MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI VAR
Maden Mühendisliği mezunu olan Özlem Kaya Okuyan, daha önce CHP'li Bornova Belediyesi'nde memur olarak çalışıyordu.
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