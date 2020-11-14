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İYİ Parti üyesi bir grup eylem yaparak İstanbul İl Başkanı'nın istifasını istedi

İYİ Partili üyesi bir grup İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanıp protesto gösterisi düzenleyerek İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun istifa etmesini istedi.
 14 Kasım 2020 19:32
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İYİ Parti üyesi bir grup Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binası önünde toplanarak yaşanan olayları protesto etti.

"DEMOKRASİMİZ AÇISINDAN DRAMATİKTİR"

Grup adına açıklamayı İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Melda Topyay yaptı. Parti içindeki krize gerekli müdahalelerin yapılmadığını ifade eden Topyay, "Son zamanlarda giderek artan dozda tartışmalara boğulan partimizde yaşanan krize çözüm üretmesi gereken yöneticilerin kendi küçük iktidar alanlarını koruma gayretinden başka çözüm üretememesi yaşanan krizi derinleştirmektedir. Bizim burada bulunuşumuzun hiçbir şahsın yanında ya da karşısında olmak gibi bir misyonu yoktur. Bizim burada olmamızın gayesi, temel dinamiğini Türk milliyetçilerinin oluşturduğu partimizin ilkelerine aykırı gördüğümüz uygulamalara itiraz etmek ve hukukun işletilmesine katkı sağlamaktır. Dün itiraz ettiğimiz tüm parti içi antidemokratik uygulamaların partimizde yaşanıyor olması liyakatin ve hakkaniyetin yerine dar ekipçi ve pragmatist zihniyetin yönetim tarzı olarak belirlenmesi demokrasimiz açısından dramatiktir" dedi.

"İL BAŞKANLIĞI SIFATI HUKUK KARŞISINDA KALKAN DEĞİLDİR"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun kendi isteği ile istifa etmesi gerektiğini ifade eden Topyay, "Hakkında savcılık soruşturması bulunan İstanbul il başkanımızın birisi ya da birileri istediği için değil hukuken istifa etmeli ve soruşturmanın sonucunu sıfatsız bir şekilde beklemelidir. Nasıl ki genel merkezdeki herhangi bir sıfat hakaret kürsüsü değilse İYİ Parti İl Başkanlığı sıfatı da hukuk karşısında kalkan değildir" dedi.

Parti binası önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun istifa etmesini istedi.
DHA
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