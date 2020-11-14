Temizlik işçileri çöp torbalarıyla 'Ayıp ama' yazdı
Düzce'de temizlik işçileri, topladıkları çöpleri doldurdukları torbalarla "Ayıp ama" yazarak kirliliğe tepki gösterdi.
|14 Kasım 2020 20:50
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Düzce Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler 16 mahallede bir haftada yaptıkları rutin çalışmada topladıkları 1620 kilogram çöpü 150 torbaya doldurdu.
Çöplerini yere atan ve piknikten sonra geride çöp bırakanlara tepki göstermek isteyen ekipler, 150 torbayı bir araya getirerek "Ayıp ama" yazısı oluşturdu.
Temizlik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan ekipler, vatandaşlara çevreyi temiz tutma çağrısı yaptı.
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