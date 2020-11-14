Ağır hasarı belediye binasının yıkım çalışmaları başladı
|14 Kasım 2020 20:59
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İzmir depreminin ardından ağır hasar alan Torbalı Belediye binasının yıkım çalışmalarına dün akşam saatleri itibariyle başlandı. İçerisinde belediye nikah salonunun yanı sıra 16 işletmenin bulunduğu, kolon ve kirişlerde oluşan çatlaklar sebebiyle yıkılan bina, kentin farklı bir noktasında yeniden inşa edilecek.
İzmir?in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6?lık depremin ardından ağır hasar gören kamu kurumlarından bir tanesi de Torbalı Belediye binası oldu. Zemin +3 katlı, 2 bin 500 metrekarelik binanın kolon ve kirişlerinde çatlakların oluştuğunu, çelik yapının korozyona uğradığını tespit eden Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü?ne bağlı ekipler, belediye binasının yıkımına karar verdi. 1990 yılında inşa edilen ve içerisinde belediye nikah salonunun yanı sıra 16 işletmenin bulunduğu binanın, yıkım çalışmalarına dün akşam saatleri itibariyle başlandı. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, ?Binanın zeminindeki kolonlarda çürüme ve demirlerde korozyon söz konusuydu. Çevre ve Şehircilik ekipleri yaptıkları incelemelerde binanın ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ağır hasarlı olduğuyla ilgili rapor tutuldu. Bunun akabinde acilen binayı boşalttık ve yıkıma başlandı. Belediye binasının riskli olması büyük tehlike arz ediyordu çünkü burası bir meydan ve binlerce insanın gün içerisinde çevresinden geçtiği bir alan? dedi.
?YENİ BELEDİYE BİNASININ İNŞASI ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK?
Dün gece itibariyle yıkım çalışmasının başladığını ifade eden Yakupoğlu, ?Semt pazarının da kurulduğu bir bölge olduğu için Perşembe gününe kadar yıkımı tamamlamayı planlıyoruz. İçerisinde 16 işletme vardı. Binanın yapımına 1986 yılında başlanmış ve 1990 yılında bitirilmiş. Bir dönem vergi dairesini de içinde bulunduran, bodrumu ile birlikte 5 katlı bir binaydı. Belediye binasının yıkım çalışması tamamlandıktan sonra burası meydan olacak. Yeni binanın yapımına Şubat ayında başlanacak ve kentin farklı bir noktasına inşa edilecek. Bir yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz? dedi.
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