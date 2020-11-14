Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
|14 Kasım 2020 21:02
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Kaza, Darülaceza Caddesi üzerinde saat 9.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkızak Sokak'tan Darülaceze Caddesi'ne dönen Hüseyin Saffet Beköz'ün kullandığı otomobile, hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilinde sıkışan Beköz için olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü aracından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilinde sıkışan sürücünün Bağcılar'da özel bir hastanede doktor olduğu ve otomobili ile işe gittiği öğrenildi.
Kaza yapan hafif ticari aracın sürücüsü Tarık Sarıkaya, ?Ban yeşil ışık yanıyordu. Ben yolumda gidiyordum. Araç birden önüme fırladı. Ben de anlamadım nasıl olduğunu. Buradan zaten yolun karşısına geçiş yok" dedi.
Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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