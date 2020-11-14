Dondurulmuş karides ambalajında Kovid-19'a rastlandı
|14 Kasım 2020 21:11
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Global Times'daki habere göre, Lancou Belediye Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'dan ithal edildikten sonra Tiencin şehrindeki gümrükten geçerek kente getirilen dondurulmuş karides paketinde Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.
Karides paketinde dün virüsün tespit edilmesinin ardından Lancou'daki soğuk hava depo tesisinin geçici olarak kapatıldığı kaydedilen açıklamada, bütün tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı ve bütün yiyeceklerin mühürlendiği ifade edildi. 2 bin 270 kişiye yapılan testlerin ve yiyeceklerden alınan numunelerin negatif çıktığı bildirildi.
Komisyon, virüsün tespit edildiği paketin Suudi Arabistan'dan ülkeye 21 Ekim'de girdiği ve Lancou'ya 8 Kasım'da ulaştığını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü, dondurulmuş gıdalardan virüsün bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu açıklamıştı.
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