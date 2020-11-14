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Orhaneli Belediye Başkanı, trafik kazasında yaralandı

Bursa'nın Orhaneli İlçe Belediye Başkanı Ali Aykurt, otomobiliyle park halindeki kamyona çarparak yaralandı.
 14 Kasım 2020 21:27
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Orhaneli Belediye Başkanı, trafik kazasında yaralandı

Bursa'nın Orhaneli İlçe Belediye Başkanı Ali Aykurt, otomobiliyle park halindeki kamyona çarparak yaralandı.

Ali Aykurt yönetimindeki 16 AK 543 plakalı otomobil, Nilüfer İlçesi Orhaneli-Bursa yolunun Çamlıca mevkisinde, H.A'nın yol kenarına park ettiği tomruk yüklü 16 N 2648 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, Başkan Aykurt yaralandı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aykurt'u Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ali Aykurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Doğru, hastane ziyaretinin ardından gazetecilere, Aykurt'un hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Tomografi sonucunu beklediklerini ve durumunun iyi olduğunu belirten Doğru, "Kafasında dikişler var. Bilinci yerinde. Genel sağlık durumu iyi. Ancak kafasında darbeden dolayı ağrı var ve mide bulantısı olduğunu söyledi. Başkan arabada tek başınaymış. Allah'tan yanında kimse yokmuş çünkü otomobilin sağ tarafı fazla hasar görmüş. Orhaneli'den Bursa'ya bir görüşmesi olduğu için geliyordu." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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