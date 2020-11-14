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Suudi Arabistan, Türkiye'den hayvansal ürün ithalatını yasakladı

Suudi Arabistan, Türkiye'den et, süt, yumurta, bal ve balık ithalatını 15 Kasım 2020 itibariyle askıya alıyor.
 14 Kasım 2020 21:31
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Suudi Arabistan, Türkiye'den hayvansal ürün ithalatını yasakladı

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre Suudi Arabistan, Türkiye'den kanatlı eti ve ürünleri, kırmızı et ve ürünleri, sofralık ve kuluçkalık yumurta, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri ile bal ve ürünleri ithalatını 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Türkiye'nin Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan e-posta mesajında, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde alınan bir Nota'ya atıfla, Türkiye'den gerçekleştirilen hayvansal ürünlerde ithalatın askıya alınma kararı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildi.

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumundan (SFDA) alınan yazıda, 15 Kasım 2020 itibariyle, Türkiye'den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan'a ithalatının durdurulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, "Bu çerçeceve SFDA tarafından yukarıda belirlenen ürünlerin Suudi Arabistan'a ihracatında 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir" denildi.
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