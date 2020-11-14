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Dünya genelinde yasaklar artıyor

Dünya genelinde koronavirüs salgınının ikinci dalgasından dolayı alınan önlemler artıyor. Birçok Avrupa ülkesinde, ulusal ve yerel çapta kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanırken, tedbirleri sıkılaştıran ülkeler en son Yunanistan, Avusturya, İran ve Lübnan katıldı.
 14 Kasım 2020 21:37
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Dünya genelinde yasaklar artıyor

Dünya genelinde koronavirüs salgınının ikinci dalgasından dolayı alınan önlemler artıyor. Birçok Avrupa ülkesinde, ulusal ve yerel çapta kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanırken, tedbirleri sıkılaştıran ülkeler en son Yunanistan, Avusturya, İran ve Lübnan katıldı.

Avusturya'da saat kısıtlaması kalkıyor

Avusturya'da akşam saat 08.00 ile sabah 06.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması genişletilerek 6 Aralık'a kadar 24 saate çıkarılacak. Mevcut uygulamada paket servis hizmeti veren tüm restoran ve kafeler kapatılacak. Reuters'ın haberine göre henüz taslak aşamasındaki düzenlemeye göre zaruri alışveriş ve egzersiz yapmanın dışında halktan evde kalması, imkanı olanların evden çalışması istenecek.

İran'da kırmızı önlemler

Katı önlemlerin hayata geçeceği diğer ülke ise İran. Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan ülkede, başkent Tahran ve 100 kadar kentte 'kırmızı' (3'üncü seviye) olarak adlandırılan tedbirler uygulanacak. Buna göre temel ihtiyaçtan sayılmayan ürünleri satan dükkanlar kapatılacak, yasakların uygulandığı kentlere araçların giriş çıkışına izin verilmeyecek.

Şu an ülke genelindeki 150 yerleşim biriminde turuncu (2'nci seviye) önlemler uygulanıyor.

İran'da son 24 saatte 452 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 41 bin 34 oldu. Ülkede koronavirüse yakalandığı tespit edilen vaka sayısı ise 750 bine ulaştı.

Yunanistan'da okullar iki hafta kapatılacak

Yunanistan'da ise kasım ayı sonuna kadar ana okulları ile ilk öğretim okulları kapalı kalacak. Atina yönetimi erken önlemler alarak salgının ilk dalgasını diğer Avrupa ülkelerine göre daha kontrol altına almıştı. Ekim ayından bu yana artan vaka sayısı, kısıtlamaları yeniden devreye soktu, kasım ayı sonuna kadar ikinci sokağa çıkma yasakları başlatılmıştı. Bu yasağın kapsamı genişletilerek orta öğrenim öncesi okulların da kapatılması emri verildi. Lise ve üniversiteler de ise uzaktan eğitim veriliyor.

Ekonomik kriz ve salgınla mücadele eden Lübnan

İki haftalık sokağa çıkma yasaklarının başladığı Lübnan'da, önlemlere uyumu polis kontrol ediyor. Sadece eczane, manav ve fırın gibi temel ürünlerin satıldığı dükkanların açık olduğu ülkede diğerlerinin yasağa ne kadar uyduğunu kontrol etmek için güvenlik güçleri devriye geziyor.

Trafikte de koronavirüs kısıtlamaları uygulanıyor. Ülke genelinde pazar günü araç kullanmak yasak. Diğer günlerse plaka numarasına göre izin veriliyor. Plaka numarası tek ve çift olarak ayrılan araç grupları haftanın 3 günü trafiğe çıkabiliyor.

Covid-19 salgını, yakın tarihinin en derin ekonomik krizini yaşayan ülkedeki maddi sıkıntıları daha da körükledi. Son bir yılda para birimi yüzde 80 civarında değer kaybeden Lübnan'da on binlerce kişi de işsiz kaldı.

Bugüne kadar salgına 796 kayıp veren Lübnan'da 24 saat içindeki en fazla ölüm 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle cuma günü kayıtlara geçti.
Anadolu Ajansı
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