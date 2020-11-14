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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın KKTC'ye gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.
 14 Kasım 2020 21:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın KKTC'ye gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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