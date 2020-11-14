Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ebeveynler dikkat! Kreş çocukları da savaş oyunları oynuyor

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalan çocuklar zamanlarının büyük kısmını bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla geçiriyor. Çocuklar oynadıkları oyunların video kayıtlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bu videolarda kreş yaşındaki çocukların da şiddet içerikli oyunlar oynadığı görülüyor. Bazı çocukların sanal ortamda insan öldürürken "Küçük Kurbağa" şarkısını söylemesi ise dikkat çekiyor.
 14 Kasım 2020 23:08
+Aa- Yazdır
Ebeveynler dikkat! Kreş çocukları da savaş oyunları oynuyor

Dünyayı etkisine alan Koronavirüs salgınında sokaktan ve okuldan uzak kalan çocuklar, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara yöneldi. Zamanlarının büyük kısmını mavi ekran karşısında geçiren çocuklar çoğunlukla şiddet içerikli oyunları tercih ediyor. Bazı çocuklar ise oyun sırasında video kaydı yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bu videolarda kreş yaşındaki çocukların savaş oyunları oynadığı, sanal ortamda insan öldürüken de "Küçük Kurbağa" şarkısının söylenmesi dikkat çekiyor.

"ŞİDDETTEN ZEVK ALAN BİR NESİL YETİŞİYOR"

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayten Erdoğan, okul öncesi çocuklarda şiddet oyunlarına olan bağımlılığının önemli boyutlara ulaştığını belirterek, bu durumda bir çok ailenin kendisine başvurduğunu söyledi. Erdoğan oyun bağımlılığının sigara ve uyuşturucu bağımlılığı gibi düşünülmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Çok tehlikeli ve acımasız şiddet oyunları var, bu nedenle oyunları mutlaka denetlemek gerekiyor. Karşı taraf ile canlı olarak oynanan oyunlar var, bu tür oyunların bağımlıları bize çok geliyor. Şiddet içerikli oyunlarda karşıdakini yumruklama, öldürme gibi eylemler hiçbir duygu barındırmıyor. Böylece şiddet normalleşiyor ve duygusuzca yapılabilir hale geliyor. Çocukların bu şekilde büyümesi ileride şiddeti duygu olmadan, kolayca işleyen bireylerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu tür oyunlarda şiddet kötü değil aksine zevk ve haz veren bir duygu olarak yaşanıyor, bu durumda çocuklar bunu içselleştiriyor ve şiddetten zevk alan bir nesil yaratılmış olunuyor. Bize, online eğitime girmeyip bütün gün gününü bu tarz onlarla geçiren çocuklar geliyor. Aslında, çocuk bu oyunları bırakmıyor değil, aile buna izin veriyor. Burada tamamen aileye görev düşüyor."

"ÇOCUK 2 SAATTEN FAZLA CİHAZ BAŞINDAYSA BAĞIMLI OLUR"

Teknolojik cihazlarla 2 saatten fazla vakit geçiren 6 yaş altı çocuklarda bağımlılık duygusunun geliştiğini anlatan Erdoğan, "Çocukların bu cihazlara fazla maruz kalması hem bağımlılığa hem de beyindeki dikkat ve sosyal ilişkilerle ilgili fonksiyonların bozulmasına yol açıyor. Ailelerin mutlaka çocuklara bir sınır koymaları gerekiyor. Amerikan ve Türk Pediatri Birliği, 3 yaşın altında çocuklara hiçbir şekilde televizyon, bilgisayar, tablet, telefon, gibi cihazların verilmemesini öneriyorlar. 6 yaş öncesinde de en fazla bir iki saat müsaade edilebilir. Ancak, aileler bunu yapmıyor, neden yapmadıklarını sorduğumuzda 'Çocuğun elinden cihazı aldığım zaman ağlıyor, tepiniyor, vuruyor fırlatıyor' gibi cevaplar alıyoruz. Halbuki çocuk ağlayarak istediğini elde edebildiğini gördüğünde her seferinde aynı tepkiyi verecektir. Bunun tam aksine çocuğun elinden cihazı alıp 'İstediğin kadar ağlayabilirsin hiçbir şekilde sana verdiğim süreyi aşamazsın' derlerse çocuk en fazla bir hafta bu tepkiyi gösterecektir daha sonra bu tavrı bırakacaktır" diye konuştu.

"HERKESİ ÖLDÜRÜRSEM KAZANIYORUM"

Muhammet Ali Aydın, 8 yaşında ve 3. sınıfa gidiyor. Savaş oyunlarının daha eğlenceli olduğunu söyleyen Muhammet, "Haftada 2 gün okula gidiyorum. Okul olmadığında uzaktan eğitim görüyorum, sıkıldığım zamanlarda da telefonla oynuyorum. Arkadaşlarımla beraber grup kurup savaş oyunları oynuyoruz. Günde 3,4 saat oyun oynuyorum. Telefonda savaş oyunları oynamak daha eğlenceli. Oyunda arkadaşlarınla grup kuruyorsun ve başkalarını öldürmeye çalışıyorsun, hepsini öldürürsen kazanıyorsun. Oyun oynarken bazen kendimi kontrol edemiyorum, oyunlardan dolayı kendime hakim olamıyorum" diyor.

"OYUN İÇİN KAHVALTI BİLE YAPMIYOR"

Muhammet Ali'nin oyun oynamak için kahvaltıya dahi gelmediğini söyleyen annesi Zehra Demirkaya, "Ben çalışan bir anneyim, Muhammed Ali evde olduğu zamanlarda daha çok anneannesi ile vakit geçiriyor. Anneannesi, Muhammed Ali'nin özellikle savaş oyununa düşkünlüğünden çok şikayetçi. Elindeki telefon yüzünden kahvaltıya bile gelmiyor. Annem, Muhammed Ali elindeki telefonu bırakıp kahvaltıya otursun diye çok çabalıyor. Ben daha telefonuna eğitici oyunlar indirmeye çalışıyorum. Fakat, savaş oyunlarını ben olmadığım zamanlarda indirip gün içerisinde oynuyor, ben akşam eve gelmeme yakın siliyor. Annem de zaten bunu takip edemiyor. Pandemi sürecinde sürekli evde oldukları için oyunlara bağımlı olmuş durumdalar. Yanında olduğum zamanlarda başa çıkamadığımda ben bile tamam al oyna diyebiliyorum" dedi.

"ÇOK FAZLA SALDIRGANLAŞTI"

Muhammet Ali'nin oyunlar nedeniyle çok fazla saldırganlaştığını söyleyen Demirkaya "Hiçbir şekilde konuşarak artık anlaşamıyoruz, hemen sinirleniyor. Sinirlendiğinde diyorum ki, 'Oğlum tamam' ama benim tamam dediğimi bile duymuyor. Arkadaşları dışarıda oynadığı zamanlarda da onlara karşı çok hırçın olduğunu görüyorum. Bazı annelerden şikayetler alıyorum, kavga olayları oluyor hatta bu aralar biraz arttı. İnterneti kısıtlayarak, kapatarak önlem almaya çalışıyoruz. Kitap okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz ama maalesef fazla başarılı olamıyoruz. Oyuncaklarından çok çabuk sıkılıyor, yeni aldığım oyuncaklarla gün içerisinde oynuyor akşama doğru kenara atıyor" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor'
14 Kasım 2020 20:14		 Kovid-19 damarların içinde pıhtı oluşumunu tetikliyor
14 Kasım 2020 20:13
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Kısıtlamalar gelebilir
14 Kasım 2020 19:46		 Tuzla Belediye Başkanı'ndan Hamilton'a esprili cevap
14 Kasım 2020 19:08
AK Partili bir vekil daha koronavirüse yakalandı
14 Kasım 2020 19:04		 İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya yükseldi
14 Kasım 2020 18:31
Koronavirüsü yenmeyi başaran kadın zatürreye yenildi
14 Kasım 2020 18:24		 Meteorolojiden sağanak uyarısı
14 Kasım 2020 16:41
Koronavirüsün nörolojik sorunlara yol açtığı ortaya çıktı
14 Kasım 2020 16:13		 CHP'li eski başkan koronavirüsten yaşamını yitirdi
14 Kasım 2020 15:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:08 - Ebeveynler dikkat! Kreş çocukları da savaş oyunları oynuyor22:49 - Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı22:48 - İngiltere'de 2030'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak22:43 - Vergi levhasını polislerin üstüne atan esnaf hakkında işlem başlatıldı22:21 - Bakanlık, kültür varlıkları için dedektif gibi iz sürüyor22:21 - MHP'li başkan belediyeyi sonsuz yetkiyle kızına teslim etmiş!
21:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın KKTC'ye gidecek21:37 - Dünya genelinde yasaklar artıyor21:33 - Başkentte 13 yaşındaki çocuklar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı21:31 - Suudi Arabistan, Türkiye'den hayvansal ürün ithalatını yasakladı21:27 - Orhaneli Belediye Başkanı, trafik kazasında yaralandı21:19 - Sağlık çalışanlarına saldırı girişimine ilişkin açıklama
21:17 - Rus askeri polisi, Karabağ'da devriye gezmeye başladı21:11 - Dondurulmuş karides ambalajında Kovid-19'a rastlandı21:02 - Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı20:59 - Ağır hasarlı belediye binasının yıkım çalışmaları başladı20:50 - Temizlik işçileri çöp torbalarıyla 'Ayıp ama' yazdı
20:48 - Gayrettepe-Kağıthane metro hattı mayısta bitecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Vali Karaloğlu: Meclis üyelerinden fitil fitil getirmezsem...
Hasta sayısı artmaya devam ediyor... Sayı 3 bin 100'ü geçti
Erdoğan'dan yeni dönem mesajı: Seferberlik başlatıyoruz
Benzine indirim geliyor
FETÖ'cü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Kovid-19 hastası için refakatçi ilanı!
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Kısıtlamalar gelebilir
Kadın memurlar emeklilik için 30 yılı tamamlamalı mıdır?
Bakan Akar: TSK'da kadın general olacak
EKPSS adaylarına saat uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaziantep üniversitesi'nin vefat ilanı 2
uykusuzluktan mide bulanması 3
divan edebiyatından bir beyit bırak 6
Abbiiee 1
çalışma ekonomisi ve endüsri ilişkileri 1
ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 3
Devlet iç borçlanma senetleri 1
Avrupa Merkez Bankası 1
Gönül Dağı dizisi 1
Mutsuzluğun kölesi olmak 5
SON İLANLAR
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Körpaş 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Keskin Belediyesi 83 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam