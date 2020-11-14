Kırklareli Belediye Başkanı: 2. kez karantinadayım
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "İyi korunmama, maske takmama, sosyal mesafeye hep dikkat etmeme rağmen ben de temaslıyım, 2. kez karantinadayım" dedi, kentteki salgın artışına dikkat çekerek halkı uyardı.
|14 Kasım 2020 23:37
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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, koronavirüs hastasının temaslısı olduğu için 2'nci kez karantinaya alındığını duyurdu. Kesimoğlu, Kırklareli'nde Covid-19'un son dönemde çok hızlı yayıldığını ifade ederek, yurttaşları uyardı.
Kesimoğlu, "En büyük zenginliğimiz ailemiz ve sağlığımızdır, lütfen kurallara uyalım. İyi korunmama, maske takmama, sosyal mesafeye hep dikkat etmeme rağmen ben de temaslıyım, 2. kez karantinadayım" dedi.
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