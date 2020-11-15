15 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR... SAYI 3 BİN 100'Ü GEÇTİ Ağır hasta sayısı 3 bin 423 oldu, son 24 saatte 2 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 351 bin 102'ye yükseldi.