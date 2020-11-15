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Satılan her 10 akıllı telefonun 4'ü Çinlilere ait

Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarındaki payı yükseliyor. Pazar payı yüzde 40'a çıktı.
 15 Kasım 2020 00:34
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Satılan her 10 akıllı telefonun 4'ü Çinlilere ait

2020 yılının 2. çeyreğinde, kürsel ölçekten en çok satılan akıllı cep telefonları belli oldu.

@alperucok'un yayımladığı veirlere göre pazar payı şu şekilde:
Huawei %20
Samsung %19.5
Apple %13.5
Xiaomi %10.2
Oppo %8.6

Bu verilere göre, Çinli üreticilerin payı yaklaşık %40.
Memurlar.Net
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