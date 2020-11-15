Satılan her 10 akıllı telefonun 4'ü Çinlilere ait
Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarındaki payı yükseliyor. Pazar payı yüzde 40'a çıktı.
|15 Kasım 2020 00:34
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