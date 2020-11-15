Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!
|15 Kasım 2020 00:47
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Ak Parti'den 2002 yılında milletvekili seçilen ancak daha sonra milletvekili yapılmayan Ahmet Faruk Ünsal'ın, vefat eden gazeteci Ahmet Kekeç'in ardından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.
Ahmet Faruk Ünsal sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Yollarımızı ayırdığımız eski arkadaşların vefatını duyunca, rahmet diliyoruz ama sormadanda edemiyoruz. Bunca haksızlığa, ölüme,adam kayırmacılığa tek bir itiraz yükseltmemeye değdi mi arkadaş? Belki biraz menfaatlendin ama, bırakıp gittin. Adil olarak anılmaktan büyük servet yok"
Ünsal'a takipçileri büyük tepki gösterdi. Takipçileri kinle yazdığını, ölünün arkasından kötü konuşılmayacağını belirtmesine rağmen Ünsal paylaşımını silmedi.
Ak Partinin 2002 seçimlerinden sonra bir daha milletvekili yapmadığı Ahmet Faruk Ünsal, daha sonra Saadet Partisinin Adıyaman belediye başkan adayı olmuş, Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılındaki Adalet yürüyüşüne katılmış, son olarak da Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi olmuştu.
İŞTE AHMET FARUK ÜNSAL'IN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI
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