Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!

Eski Ak Parti Milletvekili ve şuanki DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ahmet Faruk Ünsal, vefat eden gazeteci Ahmet Kekeç'in ardından "Belki biraz menfaatlendin ama, bırakıp gittin" diye yazdı. Ünsal büyük tepki görmesine rağmen paylaşımını silmedi
 15 Kasım 2020 00:47
+Aa- Yazdır
Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!

Ak Parti'den 2002 yılında milletvekili seçilen ancak daha sonra milletvekili yapılmayan Ahmet Faruk Ünsal'ın, vefat eden gazeteci Ahmet Kekeç'in ardından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Ahmet Faruk Ünsal sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yollarımızı ayırdığımız eski arkadaşların vefatını duyunca, rahmet diliyoruz ama sormadanda edemiyoruz. Bunca haksızlığa, ölüme,adam kayırmacılığa tek bir itiraz yükseltmemeye değdi mi arkadaş? Belki biraz menfaatlendin ama, bırakıp gittin. Adil olarak anılmaktan büyük servet yok"

Ünsal'a takipçileri büyük tepki gösterdi. Takipçileri kinle yazdığını, ölünün arkasından kötü konuşılmayacağını belirtmesine rağmen Ünsal paylaşımını silmedi.

Ak Partinin 2002 seçimlerinden sonra bir daha milletvekili yapmadığı Ahmet Faruk Ünsal, daha sonra Saadet Partisinin Adıyaman belediye başkan adayı olmuş, Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılındaki Adalet yürüyüşüne katılmış, son olarak da Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi olmuştu.

İŞTE AHMET FARUK ÜNSAL'IN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
15 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Kasım 2020 00:00		 Bakan Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
14 Kasım 2020 23:32
Vergi levhasını polislerin üstüne atan esnaf hakkında işlem başlatıldı
14 Kasım 2020 22:43		 MHP'li başkan belediyeyi sonsuz yetkiyle kızına teslim etmiş!
14 Kasım 2020 22:21
Bakanlık, kültür varlıkları için dedektif gibi iz sürüyor
14 Kasım 2020 22:21		 Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın KKTC'ye gidecek
14 Kasım 2020 21:44
Sağlık çalışanlarına saldırı girişimine ilişkin açıklama
14 Kasım 2020 21:19		 Gayrettepe-Kağıthane metro hattı mayısta bitecek
14 Kasım 2020 20:48
Bakan Koca başkanlığında Kovid-19 toplantısı yapıldı
14 Kasım 2020 20:34		 Mehmet Özhaseki: Ha Biden gelmiş, ha Trump gitmiş
14 Kasım 2020 20:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:56 - Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem00:47 - Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!00:34 - Satılan her 10 akıllı telefonun 4'ü Çinlilere ait00:10 - Fethiye'de serin bir yer... Yeşil Vadi00:04 - Engelli öğretmenler, çakılı kadrolarda mıdır?00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim
00:00 - 15 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:45 - Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast girişimi23:37 - Kırklareli Belediye Başkanı: 2. kez karantinadayım23:32 - Bakan Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon23:28 - İki Belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı23:08 - Ebeveynler dikkat! Kreş çocukları da savaş oyunları oynuyor
22:49 - Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı22:48 - İngiltere'de 2030'da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak22:43 - Vergi levhasını polislerin üstüne atan esnaf hakkında işlem başlatıldı22:21 - Bakanlık, kültür varlıkları için dedektif gibi iz sürüyor22:21 - MHP'li başkan belediyeyi sonsuz yetkiyle kızına teslim etmiş!
21:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın KKTC'ye gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Engelli öğretmenler, çakılı kadrolarda mıdır?
Fethiye'de serin bir yer... Yeşil Vadi
Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!
15 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Satılan her 10 akıllı telefonun 4'ü Çinlilere ait
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dingo 1
duyulan en ilginç isim 8
Telefon zili 1
esenyurt'ta korsan güzellik yarışması yapılması 3
Self control 1
uykusuzluktan mide bulanması 3
kadro 1
osman kavala 1
divan edebiyatından bir beyit bırak 6
İtalyanın yine kontrolden çıkması 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Körpaş 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Keskin Belediyesi 83 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam