Prof. Dr. Mithat Melen koronaya yenildi
MHP eski milletvekili Prof. Dr. Mithat Melen'in korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
|15 Kasım 2020 01:05
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