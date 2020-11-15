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Prof. Dr. Mithat Melen koronaya yenildi

MHP eski milletvekili Prof. Dr. Mithat Melen'in korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
 15 Kasım 2020 01:05
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Prof. Dr. Mithat Melen koronaya yenildi

2007 yılında Milliyetçi Hareket Partisi sıralarında Meclis'e giren, eski başbakanlardan Ferit Melen'in oğlu Prof. Mithat Melen korona virüse yakalanmıştı.

Hastanede korona virüs tedavisi gören Melen'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Memurlar.Net
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