Antalya Büyükşehir'deki yetki krizine Bakanlık el koydu... İzindeki başkan yetkisini kullanmaya devam edebilir mi?
|15 Kasım 2020 02:04
|+Aa- Yazdır
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronaya yakalandığı için Ağustos ayında yerine bir başkanvekili atayarak hastalık iznine ayrıldı.
Ancak Böcek, hastanede tedavisi devam ederken yani hastalık iznini kullanırken, Ağustos ayında atadığı başkan vekilini görevden aldı ve yerine yeni bir başkanvekili atadı. İlk atanan başkan vekili, görevden almayı kabul etmedi. Ortaya büyük yetki krizi çıktı. Bu yetki krizi nedeniyle de Antalya Valiliği, İçişleri Bakanlığından görüş istedi. İçişleri Bakanlığı, kamu personelinin izinliyken, göreve başlamadıkları sürece yetkilerini kullanmayacağına karar verdi.
İŞTE GÖRÜŞ YAZISI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|OHAL kapsamındaki görevden uzaklaştırma tedbiri ne kadar devam eder?
11 Kasım 2020 10:05
|KTÜ, görevde yükselme konularını netleştirdi
11 Kasım 2020 10:00
|Kamuda sorunları ortaya koyan rapor uygulamaya geçirilmedi!
10 Kasım 2020 00:02
|Saçı uzun erkek memura disiplin cezası verilebilir mi?
04 Kasım 2020 11:00
|Taşeron olarak çalışılan süre yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınır mı?
03 Kasım 2020 14:02
|İşçilikte geçen süre, daire başkanlığı atanmada sayılır mı?
30 Ekim 2020 10:05
|Hastalık iznine çevrilmeyen sağlık raporundan dolayı, memur görevden çekilmiş sayılabilir mi?
30 Ekim 2020 00:01
|MEB'den teknisyenlik kadrosuna kimlerin başvuru yapabileceğine dair açıklama
29 Ekim 2020 10:00
|Cumhuriyet Bayramında uzaktan eğitim yapılır mı?
28 Ekim 2020 12:36
|Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine nereden ulaşılacak?
27 Ekim 2020 10:09