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Antalya Büyükşehir'deki yetki krizine Bakanlık el koydu... İzindeki başkan yetkisini kullanmaya devam edebilir mi?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastalık iznini kullanmaktayken, Ağustos ayında kendi imzasıyla atadığı belediye başkan vekilini görevden aldı. Hastalık izninde olan bir başkanının, bu şekilde bir yetkisinin olup olamayacağı büyük bir kriz çıkardı. Valiliğin talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı görüş yazısı yayımladı
 15 Kasım 2020 02:04
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Antalya Büyükşehir'deki yetki krizine Bakanlık el koydu... İzindeki başkan yetkisini kullanmaya devam edebilir mi?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronaya yakalandığı için Ağustos ayında yerine bir başkanvekili atayarak hastalık iznine ayrıldı.

Ancak Böcek, hastanede tedavisi devam ederken yani hastalık iznini kullanırken, Ağustos ayında atadığı başkan vekilini görevden aldı ve yerine yeni bir başkanvekili atadı. İlk atanan başkan vekili, görevden almayı kabul etmedi. Ortaya büyük yetki krizi çıktı. Bu yetki krizi nedeniyle de Antalya Valiliği, İçişleri Bakanlığından görüş istedi. İçişleri Bakanlığı, kamu personelinin izinliyken, göreve başlamadıkları sürece yetkilerini kullanmayacağına karar verdi.

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Memurlar.Net - Özel

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