Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'da silahlı saldırı: 1'i kadın 2 ölü
İstanbul'un Silivri ilçesinde silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.
|15 Kasım 2020 06:21
|+Aa- Yazdır
İstanbul'un Silivri ilçesinde silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta bir binanın önündeki Tülay A. ve Mesut S'ye tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay A. ve Mesut S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sokakta güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Feci kaza canlı yayında: 2 ölü
15 Kasım 2020 09:17
|Silivri'de eli silahlı şahıs evi bastı: 2 ölü
15 Kasım 2020 08:37
|Başkentte 13 yaşındaki çocuklar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
14 Kasım 2020 21:33
|Orhaneli Belediye Başkanı, trafik kazasında yaralandı
14 Kasım 2020 21:27
|Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı
14 Kasım 2020 21:02
|Akademisyenin kullandığı otomobil devrildi: 1 yaralı
14 Kasım 2020 19:33
|Ankara'da sağlık çalışanlarına ikinci saldırı girişimi
14 Kasım 2020 18:13
|İki aracın çarpıştığı yere giden itfaiye eri zor anlar yaşadı
14 Kasım 2020 17:01
|Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
14 Kasım 2020 15:00
|Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
14 Kasım 2020 13:39