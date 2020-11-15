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Türkiye'nin askeri güç sıralaması iki basamak geriletildi!

138 ülkenin incelendiği 2020 askeri güç sıralaması raporunda geçtiğimiz yıl dokuzuncu sırada yer alan TSK, puanı artmasına rağmen on birinci sıraya düşürüldü. Raporda ATAK ve SİHA'lar gibi birçok savunma sanayi ürünü görmezden gelindi.
 15 Kasım 2020 06:45
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Türkiye'nin askeri güç sıralaması iki basamak geriletildi!

Orduların askeri güç araştırmalarını yapan ABD merkezli Global FirePower'ın geçtiğimiz günlerde yayımlanan 2020 raporunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dünyanın en güçlü on birinci ordusu olarak gösterildi. Geçtiğimiz yıl dokuzuncu sırada yer alan Türk ordusunun neden iki basamak gerilediği tartışma konusu olurken, raporda manipülasyon yapıldığı ortaya çıktı.

YERLİ SİSTEMLER YOK SAYILDI

138 ülkenin yer aldığı 2020 askeri güç sırlamasının yayımlandığı raporda; Türkiye'nin puanı artmasına rağmen iki sıra gerilediğine yer verildi. Brezilya ve Mısır'ın askeri güç olarak Türkiye'nin önüne geçtiği ileri sürülen raporda, Türkiye'nin geliştirdiği yerli taarruz helikopteri ATAK ile milli İHA ve SİHA'lar ile birçok savunma sanayi ürünün görmezden gelindiği belirtildi. Raporda TSK'nın askeri gücü belirlenirken birçok silah sistemin eksiklik olduğu fark eden Türk yetkililerin, söz konusu hataların düzeltilmesi için girişimde bulunacağı öğrenildi.

İLK SEKİZ DEĞİŞMEDİ

Global FirePower'ın 2020 listesinin başından geçen yıl olduğu gibi ABD yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sırada Hindistan, beşinci sırada Japonya, altıncı sırada Güney Kore, yedinci sırada Fransa, sekizinci sırada ise İngiltere yer alıyor. Geçtiğimiz yıl on birinci sırada yer alan Mısır dokuz, on ikinci sırada yer alan Brezilya ise onuncu sırada konumlandırılıyor.

50'DEN FAZLA KRİTER ALINIYOR

Global FirePower sitesinde yer alan bilgiye göre, ülkelerin askeri güç dengesi sıralaması, askeri güç ve mali durumlardan lojistik yeterlilik ve coğrafyaya kadar değişen kategorilerde değerlendiriliyor. Power Index adındaki platform tarafından yapılan bu sıralamayı belirlemek için ise 50'den fazla faktör göz önüne alınıyor.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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