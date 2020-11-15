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İşte CHP demokrasisi: 3 kez seçildi, 2 kez görevden alındı

Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi 'demokrasi yok' diye uluslararası kuruluşlara şikayet ederken, parti içinde kıyım yapıyor. Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, girdiği 3 kongrede genel merkezin adayını yenerek başkan seçildi. 1 kez tasfiye edildi, 2 kez görevden alındı.
 15 Kasım 2020 07:16
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İşte CHP demokrasisi: 3 kez seçildi, 2 kez görevden alındı

Türkiye'de demokrasi yok diye uluslararası kuruluşlarda şikayette bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde muhaliflere aman vermiyor. Bunun en çarpıcı örneği 2016 yılından beri görev yürüten Gaziantep il Başkanı Hayri Sucu oldu. Girdiği son 3 kongrede Genel Merkez'in desteklediği adayı yenerek başkan seçilen Sucu, 1 kez zorla kongreye götürülerek tasfiye edilmek istendi, 2 kez de görevden alındı.

TEK ADAM SULTASI

CHP'deki 'tek adam' hakimiyetini ortaya koyan süreç 2016 yılında başladı. Gaziantep'te Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı olan Hayri Sucu, 20 Mart 2016'da yapılan CHP il kongresinde aday oldu. 587 delegenin aday olduğu seçimlerde 324 oy alarak seçildi, genel merkezin desteklediği önceki başkan Nesrin Tuncel ise 224'te kaldı. Sucu Genel Merkez'den ilk çiziği o tarihte yedi. Genel merkez Sucu'yu tasfiye etmek için teşkilatı 1 yıl sonra yeniden kongreye taşıdı. Aday olmaması için gelen baskılara rağmen Sucu 2 Aralık 2017'deki yarışa katılarak genel merkezin adayı Ali Şimşek'i mağlup etti.

İNCE'YE OY VERDİ

Sucu bu süreçte Genel Başkanlığa aday olmak için imza toplayan Muharrem İnce'ye destek verdi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde varılan ittifak sonucu bazı ilçelerin İYİ Parti'ye bırakılmasına da itiraz etti. Sucu'yu kongre ile yıkamayacağını anlayan Kılıçdaroğlu ve ekibi, görevden alma mekanizmasını devreye soktu. Sucu 4 Ocak 2019'da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından parti disipline uymadığı gerekçesiyle görevinden alındı. Yeni il başkanını seçmek için olağanüstü kurultaya gidildi. Yeniden aday olacağını açıklayan Sucu, Genel Merkez tarafından "Boşuna aday olma görevden alırız" denilerek açık açık tehdit edildi.

ADAY OLMA TEHDİDİ

Sucu tehditlere rağmen aday oldu. Genel Merkez kendi desteklediği adayın seçilebilmesi için 600 kişilik kongre listesinin tamamını kendisi belirledi. 16 Şubat 2020'de yeniden sandıklar kuruldu, ancak genel merkez yine mağlup oldu. 3 adayın yarıştığı kongrede Hayri Sucu 310 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanı oldu. Genel Merkez yine dediğini yaptı, 10 Kasım'da Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerini görevden aldı. İddiaya göre Sucu'yu desteklemedikleri halde görevden el çektirilen ilçe başkanları Ankara'ya çağrılarak gönülleri alındı.

SUCU YENİDEN ADAY

Sucu'nun görevden alınma süreci de ilginç oldu. Alınan bilgiye göre koronavirüs olduğu için karantinada bulunan Sucu'yu 9 Kasım'da telefonla arayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Sen yiğit adamsın atlatırsın" gibi ifadelerle il başkanını taltif etti. Ancak bu görüşmeden birkaç saat Sucu'ya görevden alındığı tebliğ edildi. Karantinası devam eden Sucu'nun il kongresinde yeniden aday olacağı öğrenildi. Daha önce muhalif olan isimler de Gaziantepli delegelerin iradesi hiçe sayıldığı için Sucu'yu destekleme kararı aldı.

Mustafa Duran

Yeni Şafak
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