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WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar

Türkiye'de birçok kamu ve özel kurum tarafından kullanılan WeTransfer, paylaşımlarıyla adeta sapkınlığı özendiriyor. Dosya paylaşımı için siteye girenler LGBT ve pedofili fotoğraflarıyla karşılaşıyor.
 15 Kasım 2020 07:25
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WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar

Türkiye'nin geleceği gençlerin cinsel kimliğini hedef alan LGBT akımı insanlık tarihi boyunca bu kadar görünür olmamıştı. Bugün her türlü sapkınlık özgürlük adı altında pompalanırken sosyal medya, diziler, sinema filmleri yoluyla ailenin temeline adeta dinamit yerleştiriliyor. LGBT ise en büyük desteği uluslararası teknoloji firmalarından görüyor. Son olarak LGBT ve Minnoşlar dizisiyle aileyi hedef alan Netflix'e dünyanın bir numaralı dosya paylaşım platformu WeTransfer de dahil oldu. Türkiye'de Diyanet İşleri'nin yanı sıra ilk ve ortaöğretim yarışmalarında başvuru şartnamesinde yer alan WeTransfer, LGBT ve pedofili paylaşımlarıyla adeta sapkınlığı özendiriyor.

TÜRKİYE'DE 1,5 MİLYON KULLANICIYA SAHİP

Dünyada 50 milyon kullanıcıya sahip WeTransfer, 2009 yılında Amsterdam'da Rinke Visser, Bas Beerens ve Nalden tarafından kuruldu. 2015 yılında Highland Europe adlı bir fondan yatırım alan şirket 2018 yılında ise Los Angeles'ta ofis açarak ABD'ye giriş yaptı. Highland Capital Partners Europe şirketin yaklaşık yüzde 57'sine sahip şirketin Los Angeles, New York ve Amsterdam'da olmak üzere üç ofisi bulunuyor. WeTransfer'in Türkiye'de ise 1,5 milyon kullanıcıya sahip olduğu tahmin ediliyor.

SADECE DOSYA TRANSFER ETMİYOR

2019 yılında içerik konusuna politika değişikliğine giden WeTransfer, Wepresent.wetransfer.com üzerinden içerikler yayınlamaya başladı. Bu içeriklerin tanıtımları ise direkt WeTransfer'in ana sayfasında yayınlanıyor. WeTransfer sitesine girenler ekte bulunan içerikleri ve görselleri direkt görebiliyor. Dosya paylaşımı için siteye girenler ise LGBT fotoğrafları ile yarı çıplak trompet çalan kız çocuğu ya da çırılçıplak erkek çocuk fotolarıyla karşılaşıyor. 45 saniyede bir düzenli olarak yapılan paylaşımlar ise Türk kullanıcıları isyan ettirdi. Sosyal medya platformlarında tepkilerini dile getiren kullanıcılar dosya transferi gibi basit bir işlemde bile LGBT mesajı verilmesinin masum olmadığını dile getiriyor.

DİYANET VE OKULLARDA KULLANILIYOR

Türkiye'de birçok kamu ve özel kurum da ya WeTransfer kullanıyor ya da kullanılması için tavsiyede bulunuyor. Özellikle ilk ve ortaöğrenim okullarında düzenlenen yarışmaların başvuru şartnamesinde WeTransfer şartı arıyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ailede İletişim" konulu kısa film yarışmasının şartnamesinde gönderilerin WeTransfer üzerinden yapılması talep ediliyor. Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Şanlı Türk'ün Şanlı Bayrağı Fotoğraf Yarışması, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İstanbul Masal Okulu Yarışması, Gençlik ve Spor Bakanlığının 15 Temmuz Kültür Sanat Yarışması, Ankara Kalkınma Ajansının 2. Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması, Şahinbey Belediyesinin yetenek yarışması, Kartal Belediyesinin geri dönüşüm yarışması ve Gratis'in resim yarışması bunlardan birkaçı. Öğrenciler dosya gönderimi sırasında yıllarında LGBT mesajına maruz kalırken uzamanlar aileleri dikkatli olması konusunda uyarıyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN YASAKLADI

Sık sık güvenlik ihlalleriyle gündeme gelen WeTransfer'in sabıkası oldukça kabarık. WeTransfer 16-17 Haziran 2019'da büyük bir güvenlik problemine imza atarak iki gün boyunca dosyaları yanlış kişilere göndermişti. Platform güvenlik gerekçesiyle geçtiğimiz yıl Çin'de haziran ayında da Hindistan'da yasaklandı. Firma, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd olayında platform üzerinden halkı isyana davet etmişti.

WETRANSFER'E YERLİ ALTERNATİF: SENDGB

Yerli dosya paylaşım platformu SendGB, 2015 yılında faaliyete başladı. Avrupa pazarında büyümek için 2019 yılı sonunda Estonya'da şirketleşen SendGB'nin 190 ülkeden kullanıcısı ve günlük 40 binin üzerinde tekil ziyaretçisi bulunuyor. SendGB, kullanıcılarına 5 GB'ye kadar ücretsiz dosya transfer hizmeti sağlıyor. 250 MB'ye kadar olan dosyalar 90 gün saklanabiliyor. 250 MB üstü dosyalar bir hafta ücretsiz saklanıyor ve otomatik siliniyor.

SendGB, aynı zamanda WeTransfer'den daha fazlasını sunuyor. Mesela kullanıcılar üye olmadan isterlerse ücretli olarak 20 GB'ye kadar dosya paylaşabiliyor. Kullanıcılar üye olmaya gerek kalmadan yine ücretli olarak yükledikleri dosyaları bir yıla kadar saklayabiliyor. Kullanıcılarına üye olmadan sunulan bu özellikler başka bir dosya transfer servisinde bulunmuyor. SendGB'nin önemli farklarından biri de kullanıcılarına sunduğu hız. Dosya yüklerken ve indirirken kullanıcılar eğer internet hızları uygunsa 500 mbit/s hıza ulaşabiliyor. SendGB, kullanıcılarına e-Mail ile Türkçe ve İngilizce destek veriyor. Kullanıcıların destek talepleri 6-24 saat aralığında çözülüyor.

ÖMER TEMÜR
Türkiye
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