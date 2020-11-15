Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ara tatil dönemi doğayla buluşun

Uzaktan eğitim ve koronavirüs nedeniyle uzun zamandır evlere kapanan öğrenciler ve aileler, ara tatilde kısa bir mola verecek. Özel etkinlikler ve müzeler, eğitici ve eğlenceli tatil için ilk seçenek. Pandemi gölgesinde uzun seyahatler yapamayabilirsiniz ama gerekli önlemleri alarak yakın şehirleri keşfedebilir, doğada sonbaharın tadını çıkarabilirsiniz
 15 Kasım 2020 07:43
+Aa- Yazdır
Ara tatil dönemi doğayla buluşun

İlkokul, ortaokul ve liselerde toplam 18 milyon öğrenci için ara tatil başladı. Hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim alan öğrenciler için 9 günlük ara tatil, dinlenebilecekleri ve eksiklerini kapatabilecekleri güzel bir fırsat. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır evden çıkmayan öğrenciler ve ailelerine yönelik pandemi kurallarına uyarak değerlendirebilecekleri birçok seçenek var.

Özel etkinlikler ve müzeler eğitici ve eğlenceli tatil için ilk adres. Bu süreçte her ne kadar uzun seyahatler yapamayacak olsanız da maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yakın şehirleri keşfedebilirsiniz. Ayrıca temiz hava alabileceğiniz, yürüyüş yapabileceğiniz doğada, kızıldan sarıya her rengi barındıran sonbaharın tadını çıkarabilirsiniz.

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker, aileler için ara tatile özel rotaları derledi:

Tatile özel etkinlikler

Ara tatile özel İstanbul'da birçok kurum çocuklar için etkinlikler düzenliyor. İstanbul Modern, çocuklara sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir ara tatil programı hazırladı. Programda Baskı Resim, Gölgelerle Sanat, Benim Bakışım ve Birleşen Nesneler gibi farklı atölyeler var.

'Çocuklar ülkesi' KidZania'da da unutulmaz bir ara tatil geçirmek isteyen aileleri, eğlenceli etkinlikler bekliyor. 'Kontrollü Sosyal Hayat' önlemleriyle misafirler, 67 aktivite ve 120'den fazla mesleğin yanı sıra sokak oyunlarını deneyimlerken bir yandan şehir meydanına kurulacak disko aktivitesinde farklı ülkelerin danslarını öğrenecekler.

House Of Play'de (H.O.P) ise 1-14 yaş arası çocuklar için farklı etkinlikler ve eğlenirken öğrenebilecekleri bir ortam yaratıldı. Ara tatile özel zenginleştirilen programda mutfaktan sanata birçok atölye düzenlenecek.

Kültür dolu yolculuk

Çocuklarıyla beraber kültür dolu bir tatil geçirmek isteyenlerin ilk adresi müzeler. İstanbul, bu konuda çok zengin. Sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine ışık tutan Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesi, Göztepe'deki Oyuncak Müzesi, Üsküdar'daki Uçurtma Müzesi, Esenyurt'taki Çikolata Müzesi bunlardan öne çıkanlar.

Ayrıca spordan sanata birçok ünlü isimin balmumu heykellerinin bulunduğu Madame Tussauds, binlerce deniz canlısının görülebileceği İstanbul Akvaryum, Türkiye'deki çeşitli yapıların maketlerinin sergilendiği Miniatürk de çocukların ilgisini çekebilecek yerlerden. Ankara'da ise Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet, Anadolu Medeniyetleri müzeleri öne çıkıyor. İzmir'de de Efes, Bergama, Agora, Arkeoloji gibi tarihi müzelerin yanı sıra Bilim, Oyun ve Oyuncak, Neşe ve Karikatür gibi farklı alanlarda müzeler var.

Yakın rotalar

Bulunduğunuz şehrin dışına çıkmak istiyorsanız birkaç saatlik yolculuklarla kısa sürede ulaşılabileceğiniz şehirleri keşfedebilirsiniz. Hem Ankara hem de İstanbul'a yakın olan Eskişehir güzel bir seçenek. Eti Arkeoloji, Lületaşı, Çağdaş Cam Sanatları, Kurtuluş ve Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller müzeleri; Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Seyitgazi, Haller Gençlik Merkezi ziyaret edilebilecek yerlerin başında geliyor. Sazova Parkı'nda bulunan Masal Şatosu'nda ise çocuklar, interaktif bir masala dahil edilerek merak, cesaret ve özgürlük kavramlarını yaşayarak öğreniyor.

Çocuklarını tarihi bir yolculuğa çıkarmak isteyenler için ise Çanakkele ve Bursa öne çıkıyor. Şehitler Abidesi, Kilitbahir Kalesi, Kabatepe, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı'yla ziyaretçileri büyüleyen Çanakkale'de dünyanın en ünlü antik kentlerinden olan Truva Antik Kenti bulunuyor.

Camileri, hanları, türbeleriyle dikkat çeken Bursa ise birçok müzeye ev sahipliği yapıyor. Bursa'da İznik, Cumalıkızık, Rum köylerinden Tirilye ve Misi de ziyaret edilebilir. Yaklaşık 90 yıl boyunca Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne de tarihsel zenginliğiyle görülmeye değer.

Evdekiler de unutulmadı

Koronavirüs endişesi başta olmak üzere farklı nedenlerle evden çıkmak istemeyenler için de birçok seçenek var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çocukların aileleriyle kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için "Evde Oyun Var" kitapçığı hazırladı. Kitapçığa uzaktanegitim.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Pera Müzesi ise 4-12 yaş arasındaki çocuklara sanat ve tasarım atölyeleri düzenliyor.

Çizgilerden Tasarımlar, Rengarenk Motifli Baskılar, Minyatür 2.0 Atölelerine Yönelik Sergi Turları gibi farklı oturumları bulunan etkinliklere katılım ücretsiz.

Ayrıca Efes, Troya, Göbeklitepe, Zeugma, Anadolu Medeniyetleri müzeleri gibi birçok müze online gezilebiliyor. Dünyada ise başta British, Louvre, Orsay, Vatikan, Metropolitan, Sao Paulo Sanat, Meksika Ulusal Antropoloji, Kolezyum, Machu Picchu, Solomon R. ve ABD Ulusal Sanat Galerisi gibi birçok ünlü müze ve mekan ziyaret edilebiliyor.

Doğada renklerin dansı

Koronavirüs önlemlerinin en kolay alınabileceği yerler açık alanlar. Havaların çok soğumaması ve tabiatın her rengini barındırmasıyla kasım, gezmek için en güzel zamanlardan. İstanbul'dakiler Şile, Ağva, Belgrad Ormanı, Polonezköy'ü tercih edebilir. Ayrıca Kocaeli'de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, Yuvacık, Kefken; Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları ve Kıyıköy de doğaseverleri bekliyor. Tarihi öneminin yanı sıra muhteşem doğasıyla Likya, Karia, Frig yolları, Kazdağları, Taraklı da doğayla buluşabileceğiniz diğer seçenekler arasında.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Muhtar koronavirüse yenik düştü
15 Kasım 2020 08:45		 İstanbul'u bekleyen en büyük tehlike! Metrekareye 15 kişi düşüyor
15 Kasım 2020 07:34
Meteorolojiden bu akşam ve gece için sis ve pus uyarısı-Haritalı
15 Kasım 2020 06:35		 Prof. Dr. Mithat Melen koronaya yenildi
15 Kasım 2020 01:05
Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
15 Kasım 2020 00:56		 Kırklareli Belediye Başkanı: 2. kez karantinadayım
14 Kasım 2020 23:37
Ebeveynler dikkat! Kreş çocukları da savaş oyunları oynuyor
14 Kasım 2020 23:08		 'Kovid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor'
14 Kasım 2020 20:14
Kovid-19 damarların içinde pıhtı oluşumunu tetikliyor
14 Kasım 2020 20:13		 Prof. Dr. Tevfik Özlü: Kısıtlamalar gelebilir
14 Kasım 2020 19:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:37 - Cübbe giyme hayali 30 yıl sonra gerçekleşti09:29 - Yeni Bakan Elvan Meclis nöbetinde09:17 - Feci kaza canlı yayında: 2 ölü09:11 - Keşif yapan DEAŞ'lı teröristlere Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon08:51 - Kumpası açığa çıkardı başına gelmeyen kalmadı08:45 - Muhtar koronavirüse yenik düştü
08:37 - Silivri'de eli silahlı şahıs evi bastı: 2 ölü08:31 - Gramı altınla yarışan kehribara Çin talip oldu08:23 - 'Ağlama anne, devlet bize sahip çıkar'08:16 - Üç yatırım için kapı aralandı08:00 - AB'den Macron ve Kurz'a fren: 2 Türk aşı buldu şimdi olmaz07:53 - Koronavirüs aşısı bu dolaplarda saklanacak
07:43 - Ara tatil dönemi doğayla buluşun07:34 - İstanbul'u bekleyen en büyük tehlike! Metrekareye 15 kişi düşüyor07:25 - WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar07:16 - İşte CHP demokrasisi: 3 kez seçildi, 2 kez görevden alındı07:05 - İYİ Parti'de, HDP'yle ortak anayasa çalışması belgelenmiş
06:55 - Ekonomide diriliş başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Eski Ak Partili vekilin Kekeç paylaşımına büyük tepki!
Antalya Büyükşehir'deki yetki krizine Bakanlık el koydu... İzindeki başkan yetkisini kullanmaya devam edebilir mi?
Prof. Dr. Mithat Melen koronaya yenildi
WeTransfer gerçeği: Sapkınlığı transfer ediyorlar
Ekonomide diriliş başladı
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Üç yatırım için kapı aralandı
Fethiye'de serin bir yer... Yeşil Vadi
AB'den Macron ve Kurz'a fren: 2 Türk aşı buldu şimdi olmaz
Engelli öğretmenler, çakılı kadrolarda mıdır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hindistanda canlı canlı toprağa gömülen bebek 3
kadro 1
13.11.2020 panathinaikos vs anadolu efes maçı 3
memurlar net gece tayfası 3
Telefon zili 1
memurun borsa oynaması 2
covidden dolayı maça çıkamayanların hükmen yenik sayılması 3
mercimek köftesi 5
8/222 1
uykusuzluktan mide bulanması 3
SON İLANLAR
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Körpaş 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Keskin Belediyesi 83 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
İzmir Bağkent Sağlık Eğitim Kültür San, Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Metaş Maltepe Sağlık Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 30 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam